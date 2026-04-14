Napastnik w szkole w Turcji. Otworzył ogień i wziął zakładników

Świat

Uzbrojony napastnik otworzył we wtorek ogień w jednej ze szkół średnich w mieście Siverek na południu Turcji - poinformował dziennik "Haber Turk". Mężczyzna wziął zakładników. Rannych zostało co najmniej 16 osób. Jak podała agencja Reutera, napastnik popełnił samobójstwo. Na miejscu trwa akcja służb.

Samochód policyjny zaparkowany przed budynkiem z flagą turecką.
Wikimedia Commons
19-letni napastnik popełnił samobójstwo po ataku w szkole

Jak przekazała turecka gazeta, atak najprawdopodobniej przeprowadził uczeń szkoły. Doniesienia te potwierdziła agencja Reutera, dodając, że sprawca ataku miał 19 lat.

 

Większość osób ewakuowano z budynku, jednak napastnik wziął część z nich jako zakładników. Z informacji agencji Reutera wynika, że rannych zostało co najmniej 16 osób. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w dystrykcie Siverek.

 

Gubernator Hasan Sildak przekazał, że sprawcą masakry był były uczeń szkoły, urodziny w 2007 roku. Jak dodał, napastnik popełnił samobójstwo podczas próby schwytania go przez policjantów.

 

"Ewakuowaliśmy szkołę i przeprowadzimy szczegółowe śledztwo w sprawie tego tragicznego incydentu" – mówił gubernator, cytowany przez agencję AFP.

 

Lokalne media podają, że wśród rannych znajdują się uczniowie placówki i kadra pedagogiczna.

 

Na miejscu wciąż trwa akcja jednostek specjalnych, policji i służb medycznych.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
