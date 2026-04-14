We wtorek po godz. 20 w miejscowości Mordarka w Małopolsce tarcza TBM "Jadwiga" przebiła się na drugą stronę góry, kończąc drążenie głównego tunelu kolejowego na odcinku Limanowa - bocznica Klęczany.

Budimex, czyli wykonawca inwestycji, przekazał że tunel pod Pisarzową ma około 3750 metrów długości, a w najgłębszym punkcie prowadzony jest pod około 120 metrami górotworu.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Tarcza TBM "Jadwiga" zakończyła prace

Przy realizacji inwestycji pracowały dwie maszyny TBM - "Kinga", która wcześniej zakończyła tunel ewakuacyjny, oraz "Jadwiga", odpowiedzialna za główny tunel kolejowy. Tarcza "Jadwiga" waży ponad 2,5 tys. ton i ma niespełna 90 metrów długości, a jej średnica wynosi niemal 11 metrów.

Po przebiciu głównego tunelu kolejnymi etapami inwestycji, jak przekazał Budimex, będzie wykonanie przejść między oboma tunelami, rozpoczęcie robót wykończeniowych oraz instalacja wyposażenia i systemów bezpieczeństwa, które przygotują obiekt do ruchu pociągów.

Budowa tuneli pod Pisarzową w rejonie Limanowej realizowana jest przez konsorcjum firm Budimex S.A., Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A.S. oraz Gulermak Sp. z o.o. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt Podłęże–Piekiełko. Powstanie w sumie kilkanaście tuneli

Inwestycja Podłęże–Piekiełko realizowana jest w znacznej części w terenie górskim, co wpływa na skalę oraz stopień skomplikowania prac. W ramach całego przedsięwzięcia powstanie łącznie 13 tuneli kolejowych i ewakuacyjnych o różnej długości.

Najdłuższy z nich, dwunawowy, osiągnie 3820 metrów. Kolejny będzie miał 1970 m, a trzy następne przekroczą długość jednego kilometra. Równolegle powstanie 11 mostów i wiaduktów - w tym najdłuższy o długości ponad 2 km oraz dwa obiekty przekraczające 1,3 km.

Pierwszy tunel kolejowy w projekcie #PodłężePiekiełko wydrążony❗



Tarcza TBM „Jadwiga” po 10 miesiącach zakończyła prace wiertnicze przy pierwszym tunelu kolejowym pod Pisarzową. 🚇 Ważąca 2,5 tys. ton i mierząca niemal 11 metrów średnicy maszyna od czerwca 2025 r. do dziś… pic.twitter.com/MSYD865VVO — PLK SA (@PKP_PLK_SA) April 14, 2026

Projekt Podłęże–Piekiełko należy do największych inwestycji kolejowych w Polsce - jego łączna wartość szacowana jest na około 14 mld zł. Obejmuje modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej linii kolejowej nr 104 na odcinku Chabówka–Nowy Sącz oraz budowę 58 km nowej trasy, która rozpocznie się w Podłężu i zostanie poprowadzona w kie, runku południowym przez Gdów do Szczyrzyca. Dalej trasa rozgałęzi się w stronę Tymbarku oraz Mszany Dolnej, w kierunku trasy Chabówka–Nowy Sącz.

Po zakończeniu inwestycji podróż z Krakowa do Nowego Sącza ma zająć około 60 minut, natomiast do Zakopanego - około 90 minut. Osiągnięcie takich parametrów będzie możliwe dzięki dostosowaniu infrastruktury do prędkości pociągów pasażerskich sięgających miejscami 160 km/h.

