Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MEA) poinformowała we wtorkowym komunikacie, że to 13 raz od chwili rozpoczęcia wojny w Ukrainie w 2022 roku, kiedy Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze straciła zewnętrzne zasilanie.

Jak wskazano, natychmiast zostały uruchomione awaryjne generatory.

Poważna sytuacja w Ukrainie. Zaporoska Elektrownia Atomowa zasilana jedną linią

Informacja o tym, że największa w Europie siłownia jądrowa straciła zewnętrzne zasilanie, pojawiła się we wtorkowy poranek. "Utrata zewnętrznego zasilania po raz kolejny podkreśla zagrożenia dla bezpieczeństwa nuklearnego w czasie konfliktu" - napisał dyrektor MAEA Rafael Grossi w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

Po godzinie 8 agencja przekazała, że zasilanie zostało przywrócone jedną linią zasilającą. O godz. 9:30 pojawił się z kolei komunikat wskazujący na to, że zasilanie zostało przywrócone po około 90 minutach od wystąpienia awarii. "Zespół MEA nadal monitoruje sytuację" - wskazano.

Przedstawiciele MAEA prowadzą rozmowy z obiema stronami wojny w Ukrainie na temat nowego lokalnego zawieszenia broni, które jest niezbędne dla remontu kolejnej linii dostarczającej prąd do elektrowni.

