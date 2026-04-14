Kryzys w Zaporożu. Elektrownia straciła zasilanie, sytuacja wciąż napięta

Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze na południowym wschodzie Ukrainy we wtorek rano straciła zewnętrzne zasilanie - poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Jak przekazała po godz. 9:30 agencja Reutera, zasilanie zostało przywrócone.

Widok na Zaporoską Elektrownię Atomową z kilkoma budynkami przemysłowymi i wysokim kominem w tle, przedzielona barierą z betonowych płyt.
AP/Russian Defense Ministry Press Service
Zaporoska Elektrownia Atomowa straciła zewnętrzne zasilanie, obecnie działa jedna linia

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MEA) poinformowała we wtorkowym komunikacie, że to 13 raz od chwili rozpoczęcia wojny w Ukrainie w 2022 roku, kiedy Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze straciła zewnętrzne zasilanie.

 

Jak wskazano, natychmiast zostały uruchomione awaryjne generatory.

Poważna sytuacja w Ukrainie. Zaporoska Elektrownia Atomowa zasilana jedną linią

Informacja o tym, że największa w Europie siłownia jądrowa straciła zewnętrzne zasilanie, pojawiła się we wtorkowy poranek. "Utrata zewnętrznego zasilania po raz kolejny podkreśla zagrożenia dla bezpieczeństwa nuklearnego w czasie konfliktu" - napisał dyrektor MAEA Rafael Grossi w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

 

Po godzinie 8 agencja przekazała, że zasilanie zostało przywrócone jedną linią zasilającą. O godz. 9:30 pojawił się z kolei komunikat wskazujący na to, że zasilanie zostało przywrócone po około 90 minutach od wystąpienia awarii. "Zespół MEA nadal monitoruje sytuację" - wskazano.

 

Przedstawiciele MAEA prowadzą rozmowy z obiema stronami wojny w Ukrainie na temat nowego lokalnego zawieszenia broni, które jest niezbędne dla remontu kolejnej linii dostarczającej prąd do elektrowni.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
