Wyniki losowania Lotto na 13 kwietnia. Sprawdź wygrane liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 11 kwietnia 2026 roku, to:

36, 31, 16, 22, 25, 32

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż siedem milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 11 kwietnia 2026 roku, to:

38, 42, 10, 37, 32, 31

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 9 kwietnia 2026 roku we Wrześni.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 12 kwietnia 2026 roku, to:

31, 33, 28, 10, 42

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych, zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 13 kwietnia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 54, 67, 53, 42, 17, 64, 73, 8, 66, 35, 16, 38, 68, 13, 33, 7, 61, 31, 50, 51 (Plus: 51)

Losowanie o 22:00: 20, 7, 73, 45, 75, 76, 54, 46, 68, 5, 47, 16, 13, 63, 78, 50, 4, 26, 38, 25 (Plus: 25)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 13 kwietnia 2026 roku, to:

Liczby główne: 1, 6, 11, 18, 48

Euronumery: 10, 12

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 60 milionów złotych.

Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych, zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 13 kwietnia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 15, 19, 16, 17, 8, 14, 18, 5, 23, 2, 22, 6

Losowanie o 22:00: 22, 17, 13, 3, 16, 19, 4, 18, 21, 8, 15, 10

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, zdobyta 12 lutego 2026 roku w Naszacowicach.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 13 kwietnia 2026 roku, to:

15, 4, 14, 35, 29 oraz 3

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższa jednorazowa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 13 kwietnia 2026 roku, to:

27, 26, 20, 19, 18 oraz 3

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych, zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

