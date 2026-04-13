We wtorek w godzinach popołudniowych funkcjonariusze z Sobótki pod Wrocławiem dostrzegli 20-letniego mężczyznę znanego im ze spraw o kradzieże, który poruszał się na kosztownym rowerze. Po podjęciu interwencji mieszkaniec Sobótki zaczął uciekać.

Sobótka. Uciekinier na rowerze dołączył do zawodów kolarskich

"Kierujący rowerem, chcąc uniknąć zatrzymania, wjechał na trasę wyścigu kolarskiego i kontynuował ucieczkę wśród uczestników zawodów. W trakcie zawodów wyprzedził nawet peleton kolarski, stwarzając zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla zawodników oraz osób zabezpieczających wydarzenie" - przekazała policja.

Mężczyzna uciekał przed policją z taką werwą, że zaczął wysuwać się na prowadzenie wyścigu kolarskiego "Ślężański Mnich 2026". "Jego dynamiczna jazda sprawiła, że przez chwilę znajdował się w czołówce wyścigu, niemalże 'stając na podium' wśród zawodników" - podała policja.

20-latkowi z Sobótki grozi do 5 lat więzienia. Rower i akcesoria były warte 28 tys. zł

Podczas jazdy mężczyzna próbował pozbyć się dowodów kradzieży. Na pobocze wyrzucił nawigację rowerową. Policji udał się bezpiecznie ująć uciekiniera w sposób, który nie zagrażał bezpieczeństwu uczestników "Ślężańskiego Mnicha".

Wysokiej klasy rower oraz nawigacja warte 28 tys. zł zostały odzyskane i zwrócone właścicielowi. 20-latek usłyszał natomiast zarzut kradzież mienia i przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.



Wrocławska policja apelu, aby podczas wydarzeń masowych zachować szczególną ostrożność i odpowiednio zabezpieczać swoje wartościowe przedmioty.

