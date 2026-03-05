Samolot PLL LOT pilnie zawrócił do Warszawy. "Usterka techniczna"

Z powodu usterki technicznej załoga obsługująca lot z Warszawy do Pragi zdecydowała o powrocie na stołeczne lotnisko - przekazał polsatnews.pl rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Jak dodał, samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie.

Samolot PLL LOT z widocznym logo "LOT" na białym tle z niebieskimi elementami.
PLL LOT
Zdjęcie ilustracyjne/Samolot PLL LOT do Pragi zawrócił do Warszawy z powodu usterki technicznej

Lot o numerze LO 523 do czeskiej Pragi wystartował z lotniska Chopina w Warszawie z kilkunastominutowym opóźnieniem o godz. 7:49. Po godzinie według planu miał wylądować w stolicy sąsiedniego kraju.

Samolot do Pragi zawrócił na stołeczne lotnisko. "Usterka techniczna"

Samolot jednak na wysokości Wrocławia zawrócił na stołeczne lotnisko.

 

"Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu" - przekazał polsatnews.pl Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT. 

Jak dodał, "samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie".

 

Samolot PLL LOT z Warszawy do Pragi zawrócił z powodu usterki technicznej
Samolot PLL LOT z Warszawy do Pragi zawrócił z powodu usterki technicznej

 

Moczulski przekazał także, że rejs do Pragi został ostatecznie odwołany. Odwołano również powrotne połączenie z LO524 z Pragi do Warszawy. "Pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenia" - poinformował rzecznik PLL LOT.

 

Paulina Godlewska / wka / polsatnews.pl
KRZYSZTOF MOCZULSKILOTPOLSKAPRAGASAMOLOTWARSZAWA

