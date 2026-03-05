Samolot PLL LOT pilnie zawrócił do Warszawy. "Usterka techniczna"
Z powodu usterki technicznej załoga obsługująca lot z Warszawy do Pragi zdecydowała o powrocie na stołeczne lotnisko - przekazał polsatnews.pl rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Jak dodał, samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie.
Lot o numerze LO 523 do czeskiej Pragi wystartował z lotniska Chopina w Warszawie z kilkunastominutowym opóźnieniem o godz. 7:49. Po godzinie według planu miał wylądować w stolicy sąsiedniego kraju.
Samolot jednak na wysokości Wrocławia zawrócił na stołeczne lotnisko.
"Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu" - przekazał polsatnews.pl Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT.
Jak dodał, "samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie".
Moczulski przekazał także, że rejs do Pragi został ostatecznie odwołany. Odwołano również powrotne połączenie z LO524 z Pragi do Warszawy. "Pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenia" - poinformował rzecznik PLL LOT.
