Generał Piotr Błazeusz w programie "Gościu Wydarzeń"
Polska
Piotr Witwicki porozmawia w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z generałem broni Piotrem Błazeuszem (doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego). Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Drugim gościem w programie będzie szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
