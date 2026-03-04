Rząd Sri Lanki powiadomił, że okręt wojenny IRIS Dena, na pokładzie którego znajdowało się około 180 członków załogi, nadał sygnał SOS, gdy znajdował się około 40 km na południe od miasta Galle, położonego około 115 km od stolicy kraju, Kolombo.

W reakcji na alarm marynarka wojenna oraz siły powietrzne Sri Lanki wysłały okręty i samoloty w celu ewakuacji marynarzy - podała agencja AFP.

Irański okręt IRIS Dena zatopiony. "Po raz pierwszy od II wojny światowej"

Ataku dokonał amerykański okręt podwodny - poinformował w rozmowie z Reutersem jeden z amerykańskich urzędników, zastrzegających sobie anonimowość.

Następnie szef Pentagonu Pete Hegseth potwierdził podczas konferencji prasowej, że było to pierwsze zatopienie wrogiej jednostki przez amerykański okręt podwodny za pomocą torpedy od czasów II wojny światowej.

Reuters przekazał wcześniej w środę, powołując się na źródła w marynarce wojennej i ministerstwie obrony Sri Lanki, że co najmniej 101 osób zaginęło. Informacjom tym zaprzeczył rzecznik marynarki wojennej, twierdząc, że doniesienia o liczbie zaginionych są nieprawdziwe.

Sri Lanka. Ministerstwo obrony prowadzi poszukiwania członków załogi. Zginęło co najmniej 80 osób

Władze w Kolombo przekazały, że co najmniej 80 osób zginęło, a 32 zostały ranne. Ministerstwo obrony Sri Lanki poinformowało, że wciąż prowadzone są poszukiwania pozostałych członków załogi okrętu.

- Kontynuujemy poszukiwania, ale nie wiemy jeszcze, co stało się z resztą załogi - powiedział AFP lankijski urzędnik, sugerując, że szanse na odnalezienie kolejnych ocalałych są nikłe.

Zarówno marynarka wojenna, jak i siły powietrzne Sri Lanki oświadczyły, że nie ujawnią zdjęć z akcji ratowniczej, ponieważ brały w niej udział wojska innego kraju.

Fregata IRIS Dena wracała do Iranu z Indii, gdzie w połowie lutego uczestniczyła w przeglądzie flot wojennych w Zatoce Bengalskiej. W wydarzeniu brały udział siły morskie kilku krajów - przypomniał indyjski dziennik "The New Indian Express".

Atak na Iran. USA uderzyły w około 2 tys. celów

Od początku operacji przeciwko Iranowi, czyli od 28 lutego, amerykańskie siły zaatakowały około 2 tys. celów w tym kraju. Zniszczono 17 irańskich okrętów - poinformował we wtorek admirał Brad Cooper, stojący na czele Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).

Dzień wcześniej, w poniedziałek, CENTCOM powiadomiło o zniszczeniu wszystkich 11 irańskich okrętów wojennych w Zatoce Omańskiej, części Morza Arabskiego przylegającej bezpośrednio do cieśniny Ormuz.

