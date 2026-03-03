Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i koszuli, na tle nocnego miasta.
Polsat News
Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem programu "Gość Wydarzeń" będzie Tomasz Szatkowski - były stały przedstawiciel Polski przy NATO oraz ekspert ds. polityki bezpieczeństwa i obrony w Centre for Security, Diplomacy and Strategy (CSDS).

 

WIDEO: Polska nie wyśle samolotów po obywateli. MSZ wyjaśnia
polsatnews.pl
