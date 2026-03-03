Oficjalny komunikat o powołaniu Gieorgija Michnę na nowego ambasadora w Warszawie jest o tyle interesujący, że pierwsza informacja na ten temat pojawiła się w lipcu ub. r., jednak została szybko usunięta. Rosyjskie media twierdziły wówczas, że doszło "do awarii technicznej".

Według informacji biograficznych podanych przez rosyjski dziennik "Wiedomosti", Gieorgij Michno urodził się w 1972 r., a w 2018 r. zdobył wysoką rangę dyplomatyczną. Do czasu mianowania na nowego ambasadora w Polsce pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim MSZ.

Nowy ambasador Rosji w Polsce. Putin wydał dekret

W swojej karierze Michno był między innymi w misji przy ONZ w Nowym Jorku oraz w delegacji przy Radzie Europy w Strasburgu. W latach 2017–2018 r. pełnił obowiązki stałego przedstawiciela Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Michno ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji.

Gieorgij Michno występuje również jako mówca na forach Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz podczas konferencji organizowanych przez Rosyjską Fundację "Roscongress".

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Polsce, przed oficjalną nominacją państwo wysyłające musi uzyskać od Warszawy zgodę na konkretną osobę (tzw. agrément). MSZ weryfikuje kandydata. Po uzyskaniu zgody głowa państwa wysyłającego wystawia ambasadorowi listy uwierzytelniające, które oficjalnie przedstawiają go prezydentowi Polski.

Poprzednik Michny pełnił swoją funkcję w okresie napiętych stosunków rosyjsko-polskich, w trakcie którego doszło do pełnoekranowej inwazji Rosji na Ukrainę. Po odwołaniu ze stanowiska w Warszawie Siergiej Andriejew został mianowany przez Putina ambasadorem na Słowacji.

