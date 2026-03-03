We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające min. na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. To efekt opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Osoba kierująca pojazdem, pomimo zatrzymania jej prawa jazdy lub elektronicznego prawa jazdy, będzie karana cofnięciem uprawnień, a nie – jak wcześniej – jedynie przedłużeniem zakazu do sześciu miesięcy. Chodzi o wyeliminowanie częstego łamania zakazu jazdy samochodem w okresie zatrzymanego prawa jazdy.

Nowe przepisy. Ograniczenia wiekowe przy kierowaniu hulajnogą elektryczną

- Trzeba zaznaczyć, że w ubiegłym roku policjanci podjęli niemal 2,5 mln interwencji w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości przez kierowców, natomiast samych interwencji dotyczących przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, a więc głównie na terenach miejskich, o więcej niż 50 km/h było 26 473 - powiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

ZOBACZ: Pierwszy pociąg hybrydowy PKP Intercity. Tak wygląda w środku

Funkcjonariusz przypomniał, że kolejnym przepisem, który wszedł w życie 3 marca jest art. 33d Ustawy prawo o ruchu drogowym. - Tutaj mówimy o zakazie dopuszczenia dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) na drodze z wyłączeniem strefy zamieszkania pod opieką osoby dorosłej - zaznaczył.

Kolejną dużą zmianą jest możliwość otrzymania prawa jazdy kat. B przez osoby, które mają 17 lat. Tacy młodzi kierowcy będą mogli jeździć z doświadczonym kierowcą – opiekunem.

Prawo jazdy na specjalnych zasadach. Obniżono dolną granicę wiekową

Jak wyjaśniał resort, obniżenie dolnej granicy wiekowej odbywa się na wzór innych państw Unii Europejskiej. "Prawo jazdy kategorii B jest wydawane 17-latkom m.in. w Austrii, Estonii, Francji, Danii, Luksemburgu, Holandii oraz w Niemczech" – wskazali autorzy nowelizacji.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami młody kierowca do ukończenia 18. roku życia będzie korzystał z prawa jazdy na specjalnych zasadach. Będzie ono ważne tylko w Polsce, a jego uzyskanie będzie się wiązało z doskonaleniem umiejętności kierowania pojazdem podczas obowiązkowej jazdy w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Taki obowiązek będzie istniał przez pół roku od otrzymania prawa jazdy lub do uzyskania pełnoletności.

ZOBACZ: Z dwoma szablami wygrażał policjantom. Tragiczny finał akcji w Bytomiu

Opiekun będzie musiał mieć ukończone co najmniej 25 lat i mieć prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat. Nie może mieć również zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w ciągu ostatnich 5 lat. Zgodnie z odrębnymi przepisami policja podczas kontroli drogowej będzie mogła zbadać opiekuna podróżującego na siedzeniu pasażera na zawartość alkoholu - opiekun nie może być pod wpływem ani alkoholu, ani narkotyków.

Zmianą postulowaną przez rolników, która również weszła w życie, jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Argumentowane to było tym, że obecnie ciągniki rolnicze są nowoczesne i o wiele bezpieczniejsze niż dawniej oraz są przystosowane do poruszania się ze znacznie większą prędkością.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni