W Prądocinie, Bydgoszczy i okolicach trwają poszukiwania 12‑letniej Marianny Arbuz, która wyszła z domu o godzinie 8:45. Miała wrócić po 15-minutowym spacerze, na który nie zabrała żadnych rzeczy osobistych. Dziewczynka do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Służby przeszukują okolice jeziora przy ul. Letniskowej, planowane są także poszukiwania na wodzie.

Prądocin. Zaginęła 12-letnia Marianna Arbuz

Policja zamieściła w komunikacie zdjęcie dziewczynki. 12-latka ma ciemnobrązowe, długie włosy. W dniu zaginięcia była ubrana w jasne spodnie w kratkę, czarną kurtkę z motywem misia. Miała na sobie także biało-czarne obuwie sportowe.

"Ktokolwiek zna miejsce jej pobytu lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszony jest o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny lub pod numerem alarmowym 112" - apeluje KMP w Bydgoszczy.

Zaginęła Marianna Arbuz. Policja apeluje o pomoc

W akcję poszukiwawczą poza policją zaangażowani są między innymi: Polski Czerwony Krzyż, grupa Bizon z Solca Kujawskiego z psami tropiącymi i quadami, a także strażacy z OSP i PSP.

W okolice jeziora przy ul. Letniskowej, gdzie służby poszukiwały śladów Marianny, wysłano także zastęp wyposażony w łódź oraz sanie. Akwen jest zamarznięty, poszukiwania na wodzie jeszcze się nie rozpoczęły.

