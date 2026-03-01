Tobiasz Bocheński w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Czy PiS poradziło sobie z wewnętrznymi sporami? Kto będzie kandydatem partii na premiera? "Gościem Wydarzeń" będzie europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński. Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi i mówi, w tle widać nocną panoramę miasta.
Polsat News
Tobiasz Bocheński w "Gościu Wydarzeń"

Transmisja na żywo w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.

 

jk / polsatnews.pl
