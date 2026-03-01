"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News
Bogdan Rymanowski oraz zaproszeni przez niego goście skomentują bieżącą sytuację w Polsce i na świecie po ataku Izraela i USA na Iran. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9.55.
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
Paweł Rakowski - komentator polityki Bliskiego Wschodu,
Sławomir Cenckiewicz - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Dorota Łoboda - rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej,
Dariusz Wieczorek - wiceprzewodniczący Nowej Lewicy,
Wojciech Machulski - rzecznik prasowy Konfederacji,
Jan Kanthak - poseł Prawa i Sprawiedliwości,
Paweł Śliz - szef klubu parlamentarnego Polski 2050.
