Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone "uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano". Teheran zapowiedział wcześniej mocny odwet za zabicie ajatollaha Alego Chameneia.

Donald Trump ostrzegł Iran. "Siła, jakiej nigdy nie widziano"

"Iran właśnie oświadczył, że zamierza dziś uderzyć bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social. "Lepiej, żeby tego nie robili, bo jeśli to zrobią, uderzymy w nich z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano!" - dodał prezydent USA.

Jest to reakcja na zapowiedź irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o srogiej zemście za zabicie Chameneia i innych przywódców kraju. Irańskie siły ogłosiły atak na 27 amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.

Wcześniej przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf, zwracając się do Donalda Trumpa i premiera Izraela Binjamina Netanjahu, oświadczył, że "przekroczyli czerwoną linię" i "zapłacą za to".

Iran rozpoczął nowe ataki. Celem amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie

Media informowały, że w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w stolicy Kataru Dosze i w stolicy Bahrajnu Manamie w niedzielę nad ranem słychać nowe eksplozje. Armia Izraela ostrzegła, że do kraju zbliża się kolejna fala irańskich rakiet balistycznych.

Sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani odgrażał się w sobotę, że "Izrael i Stany Zjednoczone pożałują swoich czynów". "Odważni żołnierze i wielki naród Iranu dadzą niezapomnianą lekcję piekielnym międzynarodowym prześladowcom" - napisał w serwisie X Laridżani.

We wcześniejszym wywiadzie dla stacji CBS Trump powiedział, że spodziewał się mocniejszego odwetu Iranu, niż to, co widział do tej pory. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało o braku ofiar po stronie amerykańskiej i jedynie niewielkich zniszczeniach mienia.

