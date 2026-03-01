Trzy ofiary strzelaniny w Teksasie. FBI: Możliwy akt terroryzmu

Świat

Trzy osoby, w tym napastnik, zginęły, a 14 zostało rannych podczas strzelaniny w mieście Austin, w stanie Teksas. Władze przekazały, że stan trzech z hospitalizowanych osób jest krytyczny. - Nasze myśli są z ludźmi, którzy padli ofiarami tego zdarzenia - powiedział burmistrz Austin, Kirk Watson, na konferencji prasowej.

Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi na tle miejskiej ulicy.
AP Photo/Jack Myer
Stany Zjednoczone. Strzelanina w centrum Austin w Teksasie

Jak poinformowała szefowa policji Lisa Davis, władze otrzymały informację o mężczyźnie strzelającym przy popularnym barze Buford's Backyard Beer Garden, znajdującym się w centrum Austin. Sprawca został zastrzelony przez policję. Z rąk napastnika zginęły dwie osoby, a 14 zostało rannych. 

Stany Zjednoczone. Strzelanina w Austin w stanie Teksas

Policja przekazała, że mężczyzna najpierw strzelał w stronę ludzi przed barem z samochodu, w którym opuścił szyby. Następnie wysiadł z pojazdu i zaczął strzelać do przechodniów z karabinu.

 

 

 

 

- Funkcjonariusze natychmiast przeszli przez East Sixth Street do West Sixth Street i stanęli twarzą w twarz z mężczyzną uzbrojonym w broń palną. Trzech z nich odpowiedziało ogniem, zabijając podejrzanego – powiedziała Davis podczas konferencji prasowej.

Strzelanina w Teksasie. Śledztwo współprowadzą antyterroryści

Jak podaje CNN, w śledztwie ma brać udział również oddział FBI w San Antonio, który obejmuje swoim działaniem obszar Austin. Szczegóły na temat współpracy policji z zespołem do spraw walki z terroryzmem nie są jednak znane. 

 

- Potencjalnie mógł to być akt terroryzmu - przekazał podczas konferencji prasowej przedstawiciel biura FBI w San Antonio, Alex Doran.

 

ZOBACZ: Kolejna strzelanina z udziałem straży granicznej USA. Jedna osoba w stanie krytycznym

 

- Chciałbym raz jeszcze podziękować naszym funkcjonariuszom i urzędnikom bezpieczeństwa publicznego, którzy tak szybko pojawili się na miejscu zdarzenia – powiedział burmistrz Austin, Kirk Watson, na konferencji prasowej.  - Zdecydowanie uratowali życie - dodał.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy nie mogą w wrócić do kraju. "Coś lata nad głowami, z okna widać dym"
Maria Literacka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AUSTINSTANY ZJEDNOCZONESTRZELANINAŚWIATTEKSAS

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 