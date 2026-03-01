Jak poinformowała szefowa policji Lisa Davis, władze otrzymały informację o mężczyźnie strzelającym przy popularnym barze Buford's Backyard Beer Garden, znajdującym się w centrum Austin. Sprawca został zastrzelony przez policję. Z rąk napastnika zginęły dwie osoby, a 14 zostało rannych.

Stany Zjednoczone. Strzelanina w Austin w stanie Teksas

Policja przekazała, że mężczyzna najpierw strzelał w stronę ludzi przed barem z samochodu, w którym opuścił szyby. Następnie wysiadł z pojazdu i zaczął strzelać do przechodniów z karabinu.

- Funkcjonariusze natychmiast przeszli przez East Sixth Street do West Sixth Street i stanęli twarzą w twarz z mężczyzną uzbrojonym w broń palną. Trzech z nich odpowiedziało ogniem, zabijając podejrzanego – powiedziała Davis podczas konferencji prasowej.

Strzelanina w Teksasie. Śledztwo współprowadzą antyterroryści

Jak podaje CNN, w śledztwie ma brać udział również oddział FBI w San Antonio, który obejmuje swoim działaniem obszar Austin. Szczegóły na temat współpracy policji z zespołem do spraw walki z terroryzmem nie są jednak znane.

- Potencjalnie mógł to być akt terroryzmu - przekazał podczas konferencji prasowej przedstawiciel biura FBI w San Antonio, Alex Doran.

- Chciałbym raz jeszcze podziękować naszym funkcjonariuszom i urzędnikom bezpieczeństwa publicznego, którzy tak szybko pojawili się na miejscu zdarzenia – powiedział burmistrz Austin, Kirk Watson, na konferencji prasowej. - Zdecydowanie uratowali życie - dodał.

