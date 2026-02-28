Atak na Iran. Media: Poza Teheranem wybuchy w kilku innych miastach

Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA.

Atak Izraela na Iran. Doniesienia o wybuchach w kilku miastach

Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.

Wkrótce więcej informacji...

