Atak na Iran. Media: Poza Teheranem wybuchy w kilku innych miastach
Izrael zaatakował Iran, a wybuchy miały być słyszane w kilku miejscowościach - podają agencje, w tym media irańskie. W Teheranie mają tworzyć się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.
Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA.
Atak Izraela na Iran. Doniesienia o wybuchach w kilku miastach
Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.
Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.
Wkrótce więcej informacji...
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej