Atak na Iran. Media: Poza Teheranem wybuchy w kilku innych miastach

Izrael zaatakował Iran, a wybuchy miały być słyszane w kilku miejscowościach - podają agencje, w tym media irańskie. W Teheranie mają tworzyć się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.

Widok na miasto z unoszącym się dymem nad budynkami, wskazujący na eksplozje.
Google Maps; X/IRNA
Wybuchy w Iranie w kilku miastach poza Teheranem

Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA.

Atak Izraela na Iran. Doniesienia o wybuchach w kilku miastach

Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

 

Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Patryk Idziak / polsatnews.pl / PAP
