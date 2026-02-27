Waldemar Żurek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W piątkowym "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Waldemarem Żurkiem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Transmisja programu na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie prof. Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
