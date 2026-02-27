Waldemar Żurek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W piątkowym "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Waldemarem Żurkiem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Transmisja programu na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem Marka Tejchmana będzie prof. Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych.
Wszystkie odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej