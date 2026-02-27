W sobotę wydarzy się coś rzadkiego na niebie. Sprawdź, kiedy spojrzeć w górę

28 lutego 2026, gdy tylko Słońce zacznie zachodzić za horyzont, warto spojrzeć w niebo. W czasie, gdy będzie ono jeszcze jasne (pomarańczowo-złote od blasku), rozpocznie się niezwykła parada planet:

Merkurego

Wenus

Saturna

Urana

Neptuna

Jowisza

Niestety okno obserwacyjne będzie krótkie. Potrwa zaledwie godzinę. Potem planety zaczną schodzić niżej.

"Nawet jasne planety stają się trudne lub niemożliwe do zauważenia, gdy są zbyt nisko, ponieważ ich światło jest rozpraszane i pochłaniane" - przypomina NASA.

Gołym okiem czy z pomocą teleskopu?

Parada planet to potoczne określenie sytuacji, w której kilka planet Układu Słonecznego jest widocznych na nocnym niebie w zbliżonym obszarze. Nie oznacza to jednak, że ustawiają się one w jednej linii, jest to efekt perspektywy wynikający z ich położenia na orbitach oraz pozycji obserwatora na Ziemi.

iStock 28 lutego 2026 roku czeka nas wyjątkowa parada planet

28 lutego 2026 sześć planet Układu Słonecznego zajmie na orbitach pozycję zbieżną z perspektywą ziemską. W efekcie powstanie łuk. Choć sprawi to wrażenie, że są bardzo blisko siebie, to w rzeczywistości oddzielać je będą olbrzymie odległości - nawet miliardy ziemskich kilometrów.

Gołym okiem najłatwiej będzie można dostrzec Wenus oraz jasnego Jowisza. Wraz z zapadaniem zmroku możliwa będzie także obserwacja Merkurego i Saturna nisko nad horyzontem. Znacznie trudniejsze okaże się natomiast zauważenie Urana i Neptuna, które ze względu na niewielką jasność wymagają użycia teleskopu.

"Neptun będzie tuż obok Saturna, ale do dobrej obserwacji Neptuna potrzebny będzie teleskop o średnicy 6 cali (15 centymetrów), a nawet o zmierzchu to mało prawdopodobne [...]. Uran, również będzie na nocnym niebie, ale najlepiej będzie go obserwować lornetką lub małym teleskopem" - radzi Live Science.

Istotna rola warunków pogodowych

Okazja do obserwacji parady aż sześciu planet nie zdarza się często, dlatego warto zarezerwować sobie czas w sobotę między 17:30 a 18:30. To wtedy zapanują najlepsze warunki do przyglądania się niebu. Wkrótce po tym czasie Merkury, Wenus i Saturn ukryją się blisko linii horyzontu. Wówczas trzeba będzie poczekać do 2040 roku na kolejną taką okazję.

Sobota według aktualnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ma być bezchmurna niemal w całej Polsce. Zachodni horyzont powinien być więc czysty, co będzie sprzyjać owocnym obserwacjom. Warto wybrać się w teren mniej zanieczyszczony światłem i lekko wzniesiony, aby zobaczyć jak najwięcej.

Polsat News Parada planet w lutym 2026 roku na niebie

