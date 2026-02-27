Startuje "Taniec z Gwiazdami". Wysoki poziom taneczny, stroje warte fortunę i mnóstwo niespodzianek!
W niedzielę startuje 18. edycja najpopularniejszego show w Polsce - Tańca z Gwiazdami. Do rywalizacji o Kryształową Kulę i 200 tysięcy złotych dla gwiazdy i 100 tysięcy dla tancerza stanie 12 par. Nie zabraknie niespodzianek, zaskoczeń i emocji na najwyższym poziomie. W piątek po raz pierwszy wszystkie pary pojawiły się w studiu przy Łubinowej w Warszawie i próbowały swoje choreografie.
Emocje przed startem sięgają zenitu, zwłaszcza że - jak oceniają eksperci - ta edycja obfituje w doskonale przygotowane fizycznie gwiazdy i możemy się spodziewać naprawdę wysokiego poziomu wykonań.
Stroje warte fortunę!
W piątek pary miały okazję nie tylko przećwiczyć swój taniec, ale też sprawdzić jak im się tańczy w profesjonalnych strojach. Koszt kreacji na premierowy odcinek show przekroczył 100 tysięcy złotych, a efekt jest oszałamiający!
Odcinki specjalne
Jak zawsze twórcy show zaplanowali odcinki specjalne. W drugim będziemy świętować „Dzień Kobiet”. Uczestnicy podziela się z widzami osobistymi opowieściami o najważniejszych kobietach w swoim życiu.
W kolejnych tygodniach zobaczymy też specjalny odcinek internetowy z udziałem influencerów i odcinek poświęcony utworom jednej gwiazdy, która tego dnia zasiądzie także w jury jako piąty sędzia.
Nowością w "Tańcu z Gwiazdami" będzie "instant dance challenge". Wyzwanie będzie polegać na tym, że pary dopiero na parkiecie dowiedzą się jaki taniec zatańczą. W ciągu dosłownie kilku minut gwiazda i tancerz będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się na backstage’u i zatańczyć improwizowany układ. Tego w Tańcu z Gwiazdami jeszcze nie było!
Reżyserem show jest Wojciech Iwański. Za choreografie odpowiadają w tej edycji Janja Lesar, Michał Jeziorowski i Jakub Pursa. Od strony muzycznej nad programem czuwa Tomek Szymuś, a kostiumami zajmuje się Martyna Łach.
"Taniec z Gwiazdami" od 1 marca w każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
