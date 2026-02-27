Emocje przed startem sięgają zenitu, zwłaszcza że - jak oceniają eksperci - ta edycja obfituje w doskonale przygotowane fizycznie gwiazdy i możemy się spodziewać naprawdę wysokiego poziomu wykonań.

Stroje warte fortunę!

W piątek pary miały okazję nie tylko przećwiczyć swój taniec, ale też sprawdzić jak im się tańczy w profesjonalnych strojach. Koszt kreacji na premierowy odcinek show przekroczył 100 tysięcy złotych, a efekt jest oszałamiający!

Odcinki specjalne

Jak zawsze twórcy show zaplanowali odcinki specjalne. W drugim będziemy świętować „Dzień Kobiet”. Uczestnicy podziela się z widzami osobistymi opowieściami o najważniejszych kobietach w swoim życiu.

W kolejnych tygodniach zobaczymy też specjalny odcinek internetowy z udziałem influencerów i odcinek poświęcony utworom jednej gwiazdy, która tego dnia zasiądzie także w jury jako piąty sędzia.

Nowością w "Tańcu z Gwiazdami" będzie "instant dance challenge". Wyzwanie będzie polegać na tym, że pary dopiero na parkiecie dowiedzą się jaki taniec zatańczą. W ciągu dosłownie kilku minut gwiazda i tancerz będą musieli wybrać sobie strój z wieszaka, przebrać się na backstage’u i zatańczyć improwizowany układ. Tego w Tańcu z Gwiazdami jeszcze nie było!

Reżyserem show jest Wojciech Iwański. Za choreografie odpowiadają w tej edycji Janja Lesar, Michał Jeziorowski i Jakub Pursa. Od strony muzycznej nad programem czuwa Tomek Szymuś, a kostiumami zajmuje się Martyna Łach.

"Taniec z Gwiazdami" od 1 marca w każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.

red. / polsatnews.pl