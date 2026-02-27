Potężny konflikt coraz bardziej realny. Chiny i USA z apelem do obywateli

Jak poinformowała w piątek chińska agencja prasowa, rząd polecił swoim obywatelom przebywającym w Iranie jak najszybszy powrót do kraju. Alert wystosowano w obawie przed wybuchem wojny między Teheranem a Waszyngtonem.

Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning przekazała w czwartek, że Chiny bacznie śledzą najnowsze doniesienia i sprzeciwiają się użyciu siły lub groźbie jej użycia w stosunkach międzynarodowych.

"Chiny mają nadzieję, że wszystkie strony docenią pokój, zachowają powściągliwość i rozwiążą różnice poprzez dialog. Chiny są gotowe nadal odgrywać swoją rolę odpowiedzialnego, potężnego kraju w tym względzie" - mówiła.

Konflikt USA z Iranem. Amerykanie zarządzili ewakuację dyplomatów

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie skłoniła do ewakuacji swoich obywateli również administrację Donalda Trumpa. W piątek ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że Stany Zjednoczone zgodzą się na częściową ewakuację swojego personelu ze względów bezpieczeństwa.

Ambasada nie sprecyzowała jednak, co konkretnie może grozić amerykańskim dyplomatom przebywającym w Izraelu.

Podobną decyzję podjęto również w kwaterze głównej amerykańskiej V Floty w Bahrajnie. Jak podała w czwartek telewizja Fox News, powołując się na amerykańskich urzędników, w związku z możliwymi atakami USA na Iran postanowiono ograniczyć liczebność tamtejszego personelu. Na terenie obiektu pozostaje obecnie mniej niż stu pracowników.

Napięcie na Bliskim Wschodzie. Co dalej z porozumieniem nuklearnym?

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich miesiącach wielokrotnie groził Iranowi atakiem - początkowo w odpowiedzi na brutalnie tłumione antyreżimowe protesty, a następnie z powodu irańskich żądań do posiadania broni jądrowej.

Obu państwom nie udało się do tej pory podpisać porozumienia nuklearnego. Jak przekazał portal Axios, USA żądają, by porozumienie to było bezterminowe i by Teheran oddał 10 ton wzbogaconego uranu. Waszyngton domaga się też, by Iran zlikwidował swoje trzy główne obiekty nuklearne.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapewniał jednak, że jego kraj nie dąży do poszerzenia potencjału nuklearnego. Z kolei władze Izraela i USA konsekwentnie oskarżają Iran o rozwój programu broni jądrowej, co w czerwcu 2025 roku stało się przyczyną bombardowań irańskich instalacji jądrowych przez izraelskie i amerykańskie wojska.

Jak donosi agencja Reutera, w ramach przygotowań do wojny z USA Iran planuje w najbliższym czasie zakupić nowoczesne pociski przeciwokrętowe, stanowiące poważne zagrożenie dla amerykańskich sił morskich. Manewr ten ma związek z koncentracją wojsk USA w regionie Bliskiego Wschodu.

