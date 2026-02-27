Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Graffiti". Oglądaj od 7:40

Polska

Gościem Marcina Fijołka w piątkowym wydaniu programu "Graffiti" będzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.pl od godz. 7:40

Kobieta w czarnej bluzce z dekoltem w kształcie litery V, z długimi, falowanymi blond włosami, patrzy w stronę obiektywu. Tło za nią stanowi niebiesko-żółty wzór graficzny.
Polsat New
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Graffiti"

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
AGNIESZKA DZIEMIANOWICZ-BĄKGRAFFITIMARCIN FIJOŁEKNOWA LEWICAPOLSKA

