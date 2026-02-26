Wyniki losowania Lotto na 26 lutego. Sprawdź, które liczby okazały się szczęśliwe
W czwartek, 26 lutego 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada, Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 26 lutego 2026 roku, to:
38, 13, 8, 15, 9, 48
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż trzy miliony złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 28 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było 36 milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 26 lutego 2026 roku, to:
20, 18, 43, 2, 38, 35
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 5 lutego 2026 roku w Krakowie.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 28 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 26 lutego 2026 roku, to:
9, 20, 6, 26, 16
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku przez internet.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 27 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 26 lutego 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 1, 36, 34, 42, 22, 27, 80, 56, 41, 39, 73, 37, 49, 58, 45, 50, 43, 23, 32, 68 (Plus: 68)
Losowanie o 22:00: 78, 67, 31, 11, 6, 48, 8, 30, 10, 25, 49, 61, 5, 71, 13, 50, 45, 60, 32, 62 (Plus: 62)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet 25 milionów złotych.
Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 24 lutego 2026 roku, to:
Liczby główne: 4, 5, 26, 38, 48
Euronumery: 2, 9
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 300 milionów.
Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 27 lutego 2026 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 26 lutego 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 22, 19, 16, 8, 4, 2, 1, 24, 18, 13, 21, 3
Losowanie o 22:00: 7, 3, 14, 13, 16, 5, 19, 9, 21, 4, 23, 15
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno, czy na dwa losowania dziennie.
Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 12 lutego 2026 roku w Naszacowicach.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 26 lutego 2026 roku, to:
24, 35, 4, 1, 5 oraz 2
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.
Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 27 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 26 lutego 2026 roku, to:
2, 25, 17, 19, 3 oraz 2
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory był milion złotych, zdobyty 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 27 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.
