Według portalu Politico szef Netfliksa Ted Sarandos podczas wizyty w Białym Domu będzie rozmawiał głównie o dwóch kwestiach: planach Netfliksa dotyczących przejęcia Warner Bros. Discovery oraz żądaniach prezydenta Donalda Trumpa, by firma zwolniła z rady dyrektorów Susan Rice - byłą doradczynię Baracka Obamy.

Szef Netflixa w Białym Domu. W tle żądania Trumpa

Spotkanie nastąpi po tym, jak w ubiegły wtorek zarząd WBD zasugerował, że może rozważyć ofertę rywala Netfliksa, czyli Paramount Skydance. Prezes tej spółki, David Ellison - syn miliardera Larry’ego Ellisona, który wspiera Trumpa - był w tym samym dniu gościem corocznego orędzia prezydenta w Kongresie, zaproszonym przez bliskiego Trumpowi senatora Lindseya Grahama.

Trump zapewnia, że nie faworyzuje żadnej z firm ubiegających się o przejęcie, ale domaga się, by ewentualna transakcja wpłynęła na zmianę właściciela CNN. Na razie jedyną ofertę obejmującą CNN i inne stacje telewizyjne złożył Paramount, podczas gdy Netflix jest zainteresowany wyłącznie studiami filmowymi i platformami streamingowymi należącymi do Warner Bros.

W poprzednim tygodniu prezydent publicznie zażądał również zwolnienia z rady Netfliksa Susan Rice, grożąc, że firma "poniesienie konsekwencje", jeśli jego żądanie nie zostanie spełnione. Była doradczyni Obamy wcześniej skrytykowała firmy, które ustąpiły pod presją administracji Trumpa.

Od objęcia władzy przez Trumpa, firmy rodziny Ellisonów - Skydance i Oracle - przejęły kontrolę nad Paramount i telewizją CBS, a także uczestniczą w konsorcjum zarządzającym amerykańskim TikTokiem. W obu przypadkach właściciele byli krytykowani za rzekomą ingerencję w treści na korzyść administracji.

Do Warner Bros. Discovery, oprócz CNN, należą między innymi kanały takie jak MTV, TNT oraz polski TVN.

Netflix przejmie Warner Bros? Oferta pod lupą federalnych agencji

Nie jest jednak jasne, czy Sarandos podczas wizyty spotka się bezpośrednio z Trumpem - choć takie spotkanie nie zostało wykluczone przez źródła cytowane przez Politico.

Sarandos starał się tonować polityczne znaczenie całej sprawy. Podkreślił, że propozycja przejęcia Warner Bros to przede wszystkim transakcja biznesowa, a nie polityczna, którą ocenią odpowiednie urzędy, w tym amerykański Departament Sprawiedliwości.

Tymczasem zarówno oferta Netfliksa, jak i Paramount podlega uważnej kontroli ze strony organów antymonopolowych. Kilku prokuratorów generalnych stanów wezwało do dokładnego zbadania transakcji, ostrzegając, że może ona ograniczyć konkurencję na rynku mediów.

