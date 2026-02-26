"PiS coraz mniej szanuje Nawrockiego". Czarzasty o nieobecności Kaczyńskiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował nieobecność liderów PiS na expose ministra Radosława Sikorskiego. Według niego brak Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka wpisuj się narastający konflikt między partią a prezydentem Karolem Nawrockim. - Coraz mniej go szanują - oznajmił polityk w rozmowie z mediami.

Mężczyzna w okularach, ubrany w ciemny garnitur i czerwoną koszulę, siedzi za mównicą w sali sejmowej.
PAP/Albert Zawada
Włodzimierz Czarzasty komentuje nieobecność liderów PiS

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose, w którym przedstawił plany i wyzwania stojące przed kierowanym przez niego resortem. W wystąpieniu skupił się m.in. na priorytetach ministerstwa na nadchodzący rok oraz kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski. Przemówieniu przysłuchiwał się prezydent Karol Nawrocki.

 

Większą uwagę mediów przykuła jednak nieobecność niektórych prominentnych polityków opozycji. Na expose szefa polskiej dyplomacji nie pojawili się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz były szef MON i wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

"Walka Kaczyńskiego z Nawrockim". Czarzasty komentuje

Sprawę skomentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że wie, dlaczego zarówno Kaczyński, jak i Błaszczak nie zaszczycili sali plenarnej swoją obecnością.

 

- PiS coraz mniej szanuje prezydenta Nawrockiego. Wydawałoby się, że jest związany z PiS, a tu nagle okazuje się, że jego obecność nie została uszanowana. Widać konflikt, spadającą rolę PiS oraz walkę między panem Kaczyńskim a panem Nawrockim. To jednak nie są moje walki - powiedział Czarzasty.

 

ZOBACZ: "Cieszę się z dojrzałości ministra". Nawrocki pochwalił Sikorskiego

 

Sam marszałek pozytywnie ocenił expose Sikorskiego, zgadzając się z przedstawioną przez niego oceną sytuacji międzynarodowej. 

 

- Uważam że Polska ma w tej chwili obowiązek budowania silnej roli w Unii Europejskiej, która powinna odgrywać o wiele większą rolę w kształtowaniu sytuacji miedzynarodowej. Dobrze, że zauważył i wskazał na to, co się dzieje z polityką zagraniczą Stanów Zjednoczonych - skomentował krótko lider Nowej Lewicy. 

Prezydent chwali Sikorskiego. "Bardzo się cieszę"

Prezydent Karol Nawrocki wyraził również zadowolenie z słów Sikorskiego dotyczących Rosji. - To wybrzmiało ze słów pana ministra Sikorskiego, ja to powtarzam regularnie. Bardzo się cieszę, że pan minister skorzystał z tych słów, które ja powtarzam na arenie międzynarodowej i które już podczas pierwszej rozmowy przekazałem prezydentowi USA - że Rosja jest pokonywalna - powiedział.

 

- To, że dziś to zostało podkreślone, jest dobrą informacją dla wspólnego postrzegania zagrożenia Polski - dodał.

 

Nawrocki pochwalił także Sikorskiego za podejście do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. - Cieszę się z dojrzałości ministra Sikorskiego, który po kilku miesiącach naszej współpracy przyznał, że Stany Zjednoczone i NATO są strategicznym zobowiązaniem Polski. Waszyngton jest partnerem strategicznym dla Rzeczypospolitej - podkreślił prezydent.

 

