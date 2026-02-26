Do tragedii doszło w nocy z środy na czwartek. W rozmowie z Interią rzeczniczka strzeleckiej policji mł. asp. Dorota Janać poinformowała, że w domu jednorodzinnym na terenie Kadłuba (gm. Strzelce Opolskie) funkcjonariusze natrafili na dwa ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chodzi o mieszkańców budynku.

Na miejscu trwają prace mundurowych, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia i badają okoliczności zbrodni. - Prokuratura cały czas jest na miejscu, wszystkie działania są prowadzone pod jej nadzorem - przekazała przedstawicielka policji, dodając, że wkrótce zlecona zostanie najprawdopodobniej sekcja zwłok denatów.

Zbrodnia w Opolskiem. Zatrzymano 17-latka

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar poinformował w rozmowie z polsatnews.pl, że u obu ofiar stwierdzono liczne rany rąbane. - Charakter tych obrażeń pozwala wnioskować, że narzędziem do ich zadania była siekiera - przekazał.

Ofiarami zbrodni są mężczyzna i kobieta. Związek ze sprawą może mieć 17-latek, który mieszkał wraz z nimi w budynku. Z nieoficjalnych informacji serwisu NTO wynika, że chłopiec nie pojawił się wczoraj w firmie budowlanej, w której odbywał praktyki; nie było go również w szkole.

Nastolatek był pasierbem zamordowanego mężczyzny i prawnuczkiem zamordowanej kobiety. Po godz. 13:00 poinformowano, że został zatrzymany przez policję. Z informacji przekazanych przez służby, chłopiec nie stawiał oporu i nie miał przy sobie żadnego niebezpiecznego narzędzia.

- Na ten moment mamy do czynienia z osobą podejrzewaną. Dopiero po postawieniu zarzutów będziemy mogli mówić o podejrzanym (...) Zostanie on przekazany do dyspozycji prokuratury w Strzelcach Opolskich - powiedział podczas konferencji prasowej prok. Stanisław Bar.

