Ciała trzech osób odnalezione zostały w jednym z mieszkań w Siemianowicach Śląskich - potwierdził polsatnews.pl mł. asp. Dorian Mitas z KMP w Siemianowicach Śląskich. Jak wskazał, makabrycznego odkrycia dokonano po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonej sąsiadki. - Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań - dodał prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Do makabrycznego odkrycia doszło po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonej sąsiadki, która zgłosiła funkcjonariuszom, że "od kilku dni" nie widziała tych osób. - Na miejsce udali się policjanci, którzy w asyście strażaków weszli do mieszkania - opisywał w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Mitas.
Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich dodał, że po otwarciu drzwi ujawniono zwłoki trzech osób. Chodzi o mężczyznę oraz kobietę w podeszłym wieku oraz mężczyznę w średnim wieku.
Póki co nieznana jest przyczyna ich śmierci. Jak wyjaśnił w rozmowie z polsatnews.pl prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, w trakcie czynności procesowych zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.
- Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie śledztwa - zaznaczył prok. Duda, informując, że kolejne informacje w sprawie pojawią się najpewniej w przyszłym tygodniu.
