Samolot AA923 wylądował w poniedziałek na międzynarodowym lotnisku w Miami, a rutynowa kontrola wykazała ślady przebicia po kulach na prawej lotce, która odpowiada za równowagę boczną maszyny. Pomimo podziurawienia ważnego elemencie, Boeing zdołał bezpiecznie wylądować w USA.

Dziennik "New York Post", powołując się na oświadczenie American Airlines, przekazał, że na pokładzie nie odnotowano żadnych problemów związanych z lotem ani ofiar wśród pasażerów i załogi.

Ślady po pociskach na skrzydle. Samolot wracał z Kolumbii

"Samolot został natychmiast wycofany z eksploatacji w celu przeprowadzenia dalszych kontroli i naprawy. Będziemy ściśle współpracować ze wszystkimi odpowiednimi organami w celu zbadania tego incydentu" - poinformowała amerykańska linia lotnicza.

W sprawie zdarzenia dochodzenie wszczęły już kolumbijskie władze - podaje serwis ABC News. Obecnie służby z południowoamerykańskiego kraju skupiają się na jednej z grup przestępczych, ale nie ma jeszcze jednoznacznych ustaleń związanych z incydentem.

Boeing, na którym znaleziono ślady po pociskach, w niedzielę wylądował na kolumbijskim lotnisku José María Cordova, położonym ok. 30 km od miasta Medellin. Nie jest jasne, ilu pasażerów znajdowało się na pokładzie samolotu, który może pomieścić ponad 160 osób.

Amerykanie badają stan samolotu. Maszyna została uziemiona

Według serwisu FlightAware monitorującego loty w czasie rzeczywistym, podczas podróży samolotu amerykańskiej linii nie wystąpiły żadne opóźnienia ani większe zmiany.

Po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w Miami technicy American Airlines wykonali tymczasowe łatanie w celu ustabilizowania powierzchni skrzydła.

W poniedziałek wieczorem samolot został przekazany do głównego centrum serwisowego linii, znajdującym się w Dallas-Fort Worth. Boeing jest obecnie uziemiony, ponieważ inżynierowie przeprowadzają dokładną ocenę stanu skrzydła, na którym odkryto ślady po pociskach.

