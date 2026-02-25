Skandal korupcyjny w Ukrainie. W tle pieniądze na budowę schronów dla samolotów

Podejrzani o defraudację zostali złapani "na gorącym uczynku" podczas próby nielegalnego przekazania pieniędzy. Gotówka została zabezpieczona i skonfiskowana - przekazał prok. Krawczenko, cytowany przez "Kyiv Independent".

Chociaż Krawczenko nie ujawnił tożsamości oficerów, ukraiński seriwis Ukraińska Prawda ustalił, że zatrzymano Andrija Ukraineca, dowódcy logistyki Sił Powietrznych oraz Wołodymyra Kompaniczenkę, szefa zarządu SBU w obwodzie żytomierskim.

"Poważne naruszenia". Nieprawidłowości przy budowie schronów

Prok. Krawczenko powiedział, że państwo przeznaczyło ponad 32 miliony dolarów na budowę prefabrykowanych konstrukcji łukowych w decyzji z maja 2025 roku w celu ochrony lotnictwa, ale Departament Kontrwywiadu Wojskowego SBU stwierdził "poważne naruszenia" podczas inspekcji.

Naruszenia obejmują projekty niespełniające wymogów bezpieczeństwa, konstrukcje niewystarczająco zapewniające ochronę lotnictwa oraz zawyżone koszty prac, jak twierdzi Krawczenko.

"Mimo to zaczęto przekazywać zaliczki z tytułu zawartych umów" - napisał Krawczenko w poście na Facebooku. Siły Powietrzne oświadczyły, że "kategorycznie potępiają" domniemane przestępstwa, wyrażając gotowość do współpracy z organami prowadzącymi śledztwo oraz do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji i dokumentacji.

"Naszą najwyższą zasadą jest utrzymanie zaufania publicznego do Sił Zbrojnych i gotowość do natychmiastowej reakcji na wszelkie fakty, które mogłyby zaszkodzić zdolności obronnej Ukrainy lub godności personelu wojskowego" - poinformowały Siły Powietrzne w mediach społecznościowych.

Dwóch oficerów zatrzymanych w Ukrainie. Zarzuty korupcyjne w tle

Prok. Krawczenko poinformował, że obaj oficerowie zostali zatrzymani na podstawie artykułu 208 Kodeksu karnego Ukrainy. Chodzi o zatrzymanie na gorącym uczynku osoby, która dopuściła się łapownictwa.

Według Krawczeki, Dowódca Logistyki Sił Powietrznych rzekomo zwrócił się do szefa regionalnego zarządu SBU o zatajenie defraudacji i uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Miał mu proponować osiągnięcie za to korzyści majątkowych.

"Defraudacja środków przeznaczonych na obronę narodową w czasie wojny stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" - powiedział Krawczenko. "Rozliczenie będzie nieuniknione, niezależnie od zajmowanych stanowisk" - dodał.

"Korupcja jest równoznaczna ze zdradą". SBU wydała oświadczenie

Ujawnienie tego skandalu nastąpiło w czasie, gdy Ukraina próbuje ograniczyć korupcję, w trakcie kontroli przepływów finansowych do ogarniętego wojną kraju przez zachodnich sojuszników oraz próśb Kijowa o dalsze wsparcie. W ostatnich tygodniach głośno było o podobnych aferach na najwyższych szczeblach władzy.

W swoim oświadczeniu SBU poinformowała, że ​​środki z budżetu państwa miały zostać przeznaczone na budowę dodatkowych zabezpieczeń w "obiektach o strategicznym znaczeniu", w szczególności na lotniskach, które obecnie działają na Ukrainie w celu obrony kraju.

Domniemane defraudacje mają miejsce w czasie, gdy Rosja regularnie atakuje obiekty wojskowe na Ukrainie rakietami i dronami.

"To niezwykle ważny obszar działalności, ponieważ korupcja w czasie wojny jest równoznaczna ze zdradą" - cytuje SBU tymczasowego szefa agencji, Jewhena Chmarę. "To niedopuszczalne i będziemy to eliminować bez żadnych kompromisów".

