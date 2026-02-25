Jak opisuje amerykański serwis informacyjny U.S. News & World Report, incydent uchwyciły m.in. kamery monitoringu Uniwersytetu Nebraski, natomiast do samego zdarzenia doszło we wtorek około godziny 15:30 czasu lokalnego na skrzyżowaniu 67. ulicy i Pacific Street w mieście Omaha w stanie Nebraska. Wówczas na asfalcie utworzyło się rozległe zapadlisko, które pochłonęło dwa samochody.

Security cameras at the University of Nebraska Omaha captured the moment two vehicles plunged into a sinkhole on Tuesday, with both drivers managing to escape.pic.twitter.com/7QefdSvagC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 25, 2026

Zarówno terenowy SUV, jak i pickup, zatrzymały się na jezdni, oczekując na zielone światło. Niespodziewanie droga pod nimi się zapadła, tworząc dziurę o głębokości kilku stóp (jedna stopa to około 0,3 metra - przyp. red.). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Departament Policji z Omahy, na miejsce niezwłocznie skierowano ratowników.

Niecodzienna sytuacja w USA. Pod samochodami zapadł się asfalt

Przed ich przybyciem na pomoc ruszyło kilkoro świadków zdarzenia, którzy pomogli kierowcom bezpiecznie wyjść z ich pojazdów. Inne osoby obecne na miejscu "pomagały kierować ruchem". Na szczęście w zdarzeniu nikt nie poniósł obrażeń.

Wszystkim zaangażowanym w akcję świadkom zdarzenia policja oficjalnie podziękowała w wydanym komunikacie. Komisarz policji Todd Schmaderer przekazał, że "każdorazowo jest pod wrażeniem obywateli Omaha, którzy sobie nawzajem pomagają".

"Doceniamy, że jesteście dobrymi sąsiadami i podejmujecie natychmiastowe kroki, aby pomóc innym" - dodali policjanci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Omaha Public Works podaje na swojej stronie internetowej, że zapadlisko powstało w wyniku pęknięcia rurociągu wodnego.

