Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) przeprowadziło w lutym badanie, którego wyniki wskazują, kogo spośród grona europejskich i światowych liderów Polacy darzą największym zaufaniem. Odpowiadając, respondenci posługiwali się jedenastopunktową skalą, na której skrajne punkty zostały określone z jednej strony jako głęboka nieufność (-5), a z drugiej jako bardzo duże zaufanie (+5).

Badani zostali poproszeni o wyrażenie swojego stosunku do polityków aktywnych na arenie międzynarodowej. W tym gronie zostali uwzględnieni: Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Donald Trump, Viktor Orbán, Friedrich Merz, Keir Starmer, Xi Jinping, Benjamin Netanjahu, Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin.

Sondaż CBOS. Wołodymyr Zełenski zagranicznym liderem zaufania wśród Polaków

Mimo że lider tegorocznego badania - Wołodymyr Zełenski - w porównaniu z wynikami poprzedniej ankiety cieszy się niższym zaufaniem Polaków, zajmuje pierwsze miejsce na podium. W najnowszym badaniu 49 proc. respondentów wskazało, że darzy prezydenta Ukrainy zaufaniem. Nieufność zadeklarowało 28 proc. ankietowanych. To wyraźna zmiana w stosunku do lipca 2022 r. W ciągu trzech i pół roku w przypadku Zełenskiego nastąpił spadek deklaracji zaufania o 37 pkt. proc. i wzrost nieufności o 24 punkty.

Tuż za liderem znalazł się Emmanuel Macron. 36 proc. badanych Polaków zadeklarowało zaufanie w stosunku do prezydenta Francji, natomiast 27 proc. respondentów wyraziło nieufny stosunek. Wyższy niż w przypadku Zełenskiego jest wskaźnik obojętności wobec Macrona, który wynosi 20 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Giorgia Meloni. 35 proc. pytanych darzy premier Włoch zaufaniem. Drugi najwyższy w jej przypadku wskaźnik to nie obojętność czy nieufność, lecz nieznajomość, którą zadeklarowało 28 proc. respondentów.

Donald Trump i Viktor Orban. Nie ufa im ponad połowa badanych

W przypadku Ursuli von der Leyen szala przeważyła w stronę nieufności. 31 proc. badanych Polaków odpowiedziało, że darzy przewodniczącą Komisji Europejskiej zaufaniem, jednak 43 proc. respondentów wyraziło w stosunku do niej nieufność.

Z kolei ponad połowa ankietowanych wskazała nieufność jako swój stosunek zarówno do Donalda Trumpa, jak i Viktora Orbana. Prezydentowi USA nie ufa 56 proc. badanych, natomiast premierowi Węgier 53 proc. Wskaźnik zaufania wyniósł w przypadku obydwu liderów odpowiednio 25 proc. i 18 proc.

Pytani o Friedricha Merza oraz Keira Starmera Polacy najczęściej mówili o nieznajomości lidera. Kanclerz Niemiec nie był postacią znaną dla 37 proc., z kolei premier Wielkiej Brytanii dla 55 proc. Zaufanie do Merca wyraziło z kolei 17 proc. ankietowanych, natomiast w przypadku Starmera było to 16 proc. Nieznajomość osiągnęła wysoki wskaźnik także w przypadku przywódcy Chin. Taki stosunek do Xi Jinpinga wyraziło 35 proc. Druga w kolejności jest nieufność, którą zadeklarowało 32 proc. Zaufanie wskazało 10 proc. badanych.

Netanjahu, Łukaszenka i Putin. "Liderzy" nieufności wśród Polaków

Trzy ostatnie miejsca zajęli kolejno Benjamin Netanjahu, Alaksandr Łukaszenka oraz Władimir Putin. Zarówno premierowi Izraela, jak i białoruskiemu dyktatorowi ufa 2 proc. respondentów. Przywódcę Rosji zaufaniem darzy 1 proc. badanych. Wskaźnik nieznajomości w przypadku Netanjahu wyniósł 22 proc., z kolei nieufności 53 proc. Nieufność w stosunku do Łukaszenki zadeklarowało 86 proc. Putina nie darzy zaufaniem 91 proc. respondentów.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (430) przeprowadzono od 5 do 16 lutego 2026 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. - CATI, 15,7 proc. - CAWI.

