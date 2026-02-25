Mieszkańcy Skórcza o bardzo wysokich podwyżkach ciepła dowiedzieli się niecałe trzy tygodnie przed terminem opłat rachunków. Na osiedlu mieszkają przede wszystkim emeryci. Tak jak pani Wiesława i pan Tadeusz.

- Jak można od razu o tysiąc złotych podwyższyć, kiedy mamy takie niskie emerytury? Teraz płacimy prawie 2200 zł. Tłumaczą się, że gaz jest taki drogi, ale ja mam 1830 zł na rękę, mój mąż ma 1950 zł na rękę. Nie wystarczyłaby jedna cała nasza emerytura. Jakbym była sama, tobym w ogóle nie dała rady płacić. Musieliśmy wziąć pożyczkę, żeby zapłacić za mieszkanie – opowiada pani Wiesława.

- Żeśmy tak z sąsiadami rozmawiali i każdy był w szoku. Gdzie tu logika, gdzie ludzie najniższe emerytury mają, a tu podwyżki o sto procent praktycznie. Byliśmy w banku w Stargardzie, żona wzięła 3000 zł, żeby zapłacić tę pierwszą ratę – dodaje pan Tadeusz, mąż pani Wiesławy.

Rachunki wyższe nawet o 300 procent. "Albo opłaty, albo jedzenie"

Mieszkanka Skórcza do niedawna płaciła za 55-metrowe mieszkanie 1821 zł. - A teraz, za luty zapłaciłam już 2871 zł – wylicza.

Osiedle podłączone jest do elektrociepłowni, która powstała dziesięć lat temu z myślą o głównym odbiorcy prądu: fabryce mrożonek. Bloki miały też na tym skorzystać i otrzymywać tanie ciepło. By ciepłownia mogła pozyskać blisko 10 mln zł dotacji, należało zlikwidować kopciuchy. Tak się stało i do grudnia zeszłego roku było względnie tanio. Później przyszły podwyżki.

- No i niestety 300 procent w górę, dostaliśmy to miesiąc temu – opowiada mieszkanka Skórcza.

- Dostałem taką informację, że mamy wyjście: iść do Urzędu Miasta po dodatki mieszkaniowe – wskazuje pan Karol, mieszkaniec osiedla.

ZOBACZ: To miał być rutynowy zabieg. Dziewczynka walczyła o życie

Mieszkańcy mówią, że o takie wsparcie nie jest łatwo, bo albo mają za duży metraż mieszkania, albo przekraczają kryterium dochodowe. - Przy tych opłatach każdy chciałby stąd uciekać, tylko najpierw trzeba znaleźć nabywcę, który by chciał takie mieszkanie kupić, a cena spada na łeb na szyję. Niektórzy muszą wybierać: albo opłaty, albo jedzenie – przyznaje pan Karol.

Dotacje unijne miały zmniejszyć opłaty. Ceny jednak dalej rosną

Przedstawiciel firmy ciepłowniczej zapowiedział obniżenie taryfy, ale na pewno nie o połowę.

- Jako firma ciepłownicza doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że te podwyżki będą znaczące, bo doskonale wiedzieliśmy, za ile kupujemy gaz, jakie mamy koszty firmy. Przy uwzględnieniu, że mamy tylko 16 odbiorców, czyli 16 obiektów, ponosimy określone straty na przesyle. One są na poziomie 20 procent. Zgodnie z wytycznymi URE, my te straty musimy przekładać do taryfy – informuje Rafał Kosecki, członek zarządu spółki GI City Therm Sp. z o.o.

ZOBACZ: "Interwencja". Mieszkanie wypełnił śmieciami. Sam śpi w aucie

Reporter: Tutaj miała być inwestycja z dotacji unijnych, która miała polepszyć byt mieszkańcom.

Rafał Kosecki: Energię mieliśmy dostarczać do odbiorcy przemysłowego, a ciepło mieliśmy, że tak powiem, przy okazji dystrybuować do mieszkańców, co robiliśmy.

Reporter: Ale czy te publiczne pieniądze, które pozyskaliście na tę inwestycję, nie zobowiązują państwa do tego, żeby właśnie dostarczać tanie ogrzewanie?

Rafał Kosecki: My jesteśmy prywatnym przedsiębiorstwem, nie jesteśmy samorządowym, które może liczyć na jakieś wsparcie organów założycielskich czy innych. Jesteśmy podmiotem prywatnym i musimy brać pod uwagę to, co na rynku się dzieje, bo nikt nam nie pomoże. Wykonaliśmy dwa audyty w styczniu, już mogę powiedzieć, że na pewno dają one przestrzeń do obniżenia tej taryfy, ale nie mogę jeszcze dziś powiedzieć o ile, czekam na ostateczne przeliczenie. Na pewno będzie mniej, nie o 50 procent, bo to jest niemożliwe. Musielibyśmy zamknąć firmę i zaprzestać działalności.

Nie mają z czego płacić rachunków. "Zwykły grzejnik elektryczny wychodzi taniej"

Zdaniem eksperta rynku energetycznego w tej sytuacji nawet drogie ogrzewanie elektryczne może być tańszym rozwiązaniem dla mieszkańców.

- W Skórczu mamy stawki 1,40 zł za 1 kWh ciepła brutto. W innych elektrociepłownia gazowych w Polsce mówimy o 40 groszach za to samo ciepło dostarczane do budynku, więc różnica jest gigantyczna. 1,40 zł to jest kwota, przy której nawet zwykły grzejnik olejowy, elektryczny wychodzi taniej, więc różnica nawet przy drogim ogrzewaniu elektrycznym będzie już znacząca dla tych osób – komentuje Bartłomiej Derski, ekspert ds. energetyki z portalu wysokienapiecie.pl.

Opłata tak wysokich rachunków za ciepło dla wielu oznacza jeszcze więcej wyrzeczeń. Z kolei zmiana typu ogrzewania wiąże się z rozwiązaniem umowy z ciepłownią. Mieszkańcy mają pół roku na wypowiedzenie tej usługi. Burmistrz szuka innych źródeł ogrzewania.

- Jeżeli będziemy gotowi do przywrócenia ogrzewania olejowego w tych obiektach, to wtedy możemy się przyłączyć z powrotem, nie musimy czekać pół roku na wypowiedzenie, tak jak jest to zawarte w umowie. To też jakby gest ze strony spółki, jest tam zrozumienie. Rozmawiałem też z inspektorem instalacyjnym, który zajmuje się tematyką przesyłu gazu sieciowego. Podsunął pomysł dotyczący przyblokowych kotłowni gazowych. Problemem jest tylko to, że są to bloki pięciokondygnacyjne i już piec nie może być umiejscowiony w piwnicy, tylko musi być na zewnątrz w formie kontenerów. Trzeba policzyć koszty – tłumaczy Janusz Kosecki, burmistrz Skórcza.

- Pamiętajmy, że przy tak drastycznym wzroście cen opłat mamy jeszcze do dyspozycji kodeks cywilny i tak zwane klauzule ogólne w tym kodeksie cywilnym, mówiące o nadzwyczajnej zmianie stosunków między stronami. I tutaj mamy taką nadzwyczajną zmianę stosunków, ponieważ ten wzrost kosztów ciepła jest drastyczny, no i to jest coś, czego ci mieszkańcy nie mogli przewidzieć – podkreśla Bartłomiej Derski, ekspert z dziedziny energetyki.

Materiał wideo "Interwencji" jest dostępny TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Opozycja przeciwko SAFE. "Planowany jest polexit" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl / Interwencja