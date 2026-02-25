Do zdarzenia doszło w piątek po południu w jednym ze sklepów spożywczych w centrum Gdyni. 47-latek kupił kilka artykułów i udał się do wyjścia. Jeden z ekspedientów zauważył jednak, że w kieszeni jego kurtki znajduje się paczka kabanosów, za które nie zapłacił. O sprawie powiadomiona została policja.

By uniemożliwić mężczyźnie czmychnięcie ze sklepu przed przyjazdem policji, obsługa stanęła przy wejściu, nie pozwalając mu wyjść. 47-latek oddał skradziony towar i próbował wyjść, jednak sprzedawcy byli nieustępliwi.

47-latek połasił się na kabanosy. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie

Natrafiając na opór, 47-latek posunął się do radykalnych kroków. Wyjął nóż i zaczął grozić obsłudze sklepu śmiercią. Sprzedawcy zdecydowali się nie ryzykować i pozwolili mężczyźnie opuścić lokal. Po chwili jeden z ekspedientów postanowił jednak udać się w pościg za napastnikiem.

Dzięki pomocy przypadkowego przechodnia, udało się ująć mężczyznę. Wkrótce na miejscu pojawiła się policja, która dokonała zatrzymania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz noża, którym posługiwał się podejrzany.

47-latkowi postawione zostały zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i mężczyzna trafił do aresztu, gdzie spędzi co najmniej trzy miesiące. W związku z tym, że napastnik jest obcokrajowcem, Komenda Miejska Policji w Gdyni wystąpiła też do Straży Granicznej o wszczęcie procedury deportacyjnej.

