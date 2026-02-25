Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
Eurodeputowany PiS Adam Bielan wystąpi w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 i na portalach polsatnews.pl oraz Interia.
Adam Bielan w środowym "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem Marka Tejchmana będzie dziennikarz Wirtualnej Polski Zbigniew Parafianowicz.
