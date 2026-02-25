Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Eurodeputowany PiS Adam Bielan wystąpi w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 i na portalach polsatnews.pl oraz Interia.

Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i reportażysta Wirtualnej Polski, w garniturze i okularach, siedzi przed ekranami z grafiką miasta.
Polsat News
Adam Bielan w środowym "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie dziennikarz Wirtualnej Polski Zbigniew Parafianowicz.

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne do obejrzenia są TUTAJ.

 

mb / polsatnews.pl / Polsat News
