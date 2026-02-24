Straż pożarna w żałobie. Nie żyje st. kpt. Dawid Janeczek. Miał 40 lat
Do dramatycznego w skutkach wypadku doszło we wtorek nad ranem w Zduńskiej Woli. 40-letni strażak z Sieradza - st. kpt. Dawid Janeczek - kierując samochodem, uderzył kołem o krawężnik i stracił przytomność. Niestety, wezwany na miejsce lekarz stwierdził jego śmierć. Kondolencje złożył m.in. komendant główny PSP.
Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek rano na ulicy Sieradzkiej w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie). Około godz. 9.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni sieradzanin, jadąc w stronę miejscowości Czechy, stracił przytomność. Na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny - przekazała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk, rzeczniczka zduńskowolskiej policji.
Jak dodała, cytowana w komunikacie, "trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora w celu ustalenia przyczyn tego nieszczęśliwego zdarzenia".
Wypadek w Zduńskiej Woli. Nie żyje st. kpt. Dawid Janeczek
Zmarłym okazał się st. kpt. Dawid Janeczek, oficer Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego złożyli komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek.
Kondolencje złożył również komendant powiatowy PSP w Sieradzu st. bryg. Radosław Jadwiszczak "w imieniu własnym oraz całej braci strażackiej".
Jak podaje lokalny serwis nasze.fm, zmarły był znanym i powszechnie szanowanym strażakiem.
