Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek rano na ulicy Sieradzkiej w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie). Około godz. 9.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni sieradzanin, jadąc w stronę miejscowości Czechy, stracił przytomność. Na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny - przekazała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk, rzeczniczka zduńskowolskiej policji.

Jak dodała, cytowana w komunikacie, "trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora w celu ustalenia przyczyn tego nieszczęśliwego zdarzenia".

Wypadek w Zduńskiej Woli. Nie żyje st. kpt. Dawid Janeczek

Zmarłym okazał się st. kpt. Dawid Janeczek, oficer Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego złożyli komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek.

Kondolencje złożył również komendant powiatowy PSP w Sieradzu st. bryg. Radosław Jadwiszczak "w imieniu własnym oraz całej braci strażackiej".

Jak podaje lokalny serwis nasze.fm, zmarły był znanym i powszechnie szanowanym strażakiem.

