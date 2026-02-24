Tragiczny wypadek w Podlaskiem. Nie żyje kierowca, pasażerka w szpitalu

Polska

Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej między Łomżą a Nowogrodem w województwie podlaskim. W wyniku zderzenia z ciężarówką zmarł kierowca samochodu osobowego, pasażerka trafiła do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, trwa akcja służb.

Przewrócona czerwona ciężarówka leży na poboczu drogi, częściowo zasypana ziemią. W tle inne pojazdy i droga.
Śmiertelny wypadek na DK 645 - nie żyje jedna osoba

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 645 w kierunku Mątwicy, przy skręcie do miejscowości Grzymały w gminie Nowogród - przekazała podkom. Karolina Wojciekian z KMP w Łomży. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 10:22.

 

Rzecznik podlaskiej policji mł. insp. Tomasz Krupa poinformował, że wyniku zderzenia auta z ciężarówką zmarł kierowca samochodu osobowego. Do szpitala trafiła pasażerka. Według informacji przekazanych polsatnews.pl przez zespół prasowy KM PSP w Łomży, zmarły mężczyzna miał 35 lat, ranna kobieta 67. Kierowca ciężarówki przewożącej żużel nie odniósł poważnych obrażeń.

 

 

Na miejscu trwa akcja służb, droga w obu kierunkach jest zablokowana.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Dobrze się stało". Radosław Sikorski chwali decyzję prezydenta ws. Rady Pokoju
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKAŚMIERTELNY WYPADEKWOJEWÓDZTWO PODLASKIEWYPADEKWYPADEK SAMOCHODOWYZDERZENIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 