Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 645 w kierunku Mątwicy, przy skręcie do miejscowości Grzymały w gminie Nowogród - przekazała podkom. Karolina Wojciekian z KMP w Łomży. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 10:22.

Rzecznik podlaskiej policji mł. insp. Tomasz Krupa poinformował, że wyniku zderzenia auta z ciężarówką zmarł kierowca samochodu osobowego. Do szpitala trafiła pasażerka. Według informacji przekazanych polsatnews.pl przez zespół prasowy KM PSP w Łomży, zmarły mężczyzna miał 35 lat, ranna kobieta 67. Kierowca ciężarówki przewożącej żużel nie odniósł poważnych obrażeń.

Wypadek na DW 645 Łomża - Nowogród na wys. m. Grzymał ‼️

Zderzenie samochodu ciężarowego🚛 z osobowym🚗.

Jedna osoba śmiertelna i dwie poszkodowane.

Droga całkowicie zablokowana‼️

Jedna osoba śmiertelna i dwie poszkodowane.

Droga całkowicie zablokowana‼️

Służby na miejscu

Na miejscu trwa akcja służb, droga w obu kierunkach jest zablokowana.

