Tragiczny wypadek w Podlaskiem. Nie żyje kierowca, pasażerka w szpitalu
Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej między Łomżą a Nowogrodem w województwie podlaskim. W wyniku zderzenia z ciężarówką zmarł kierowca samochodu osobowego, pasażerka trafiła do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, trwa akcja służb.
Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 645 w kierunku Mątwicy, przy skręcie do miejscowości Grzymały w gminie Nowogród - przekazała podkom. Karolina Wojciekian z KMP w Łomży. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 10:22.
Rzecznik podlaskiej policji mł. insp. Tomasz Krupa poinformował, że wyniku zderzenia auta z ciężarówką zmarł kierowca samochodu osobowego. Do szpitala trafiła pasażerka. Według informacji przekazanych polsatnews.pl przez zespół prasowy KM PSP w Łomży, zmarły mężczyzna miał 35 lat, ranna kobieta 67. Kierowca ciężarówki przewożącej żużel nie odniósł poważnych obrażeń.
Na miejscu trwa akcja służb, droga w obu kierunkach jest zablokowana.
