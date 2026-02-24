Maciej Berek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Polska
Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana we wtorkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 i na portalach polsatnews.pl oraz Interia.
Maciej Berek wystąpi we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń"
W drugiej części programu prowadzący porozmawia z byłym szefem MSZ za rządów Prawa i Sprawiedliwości - Zbigniewem Rauem.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej