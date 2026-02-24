Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana we wtorkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 i na portalach polsatnews.pl oraz Interia.