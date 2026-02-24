Dramatyczne chwile w Tychach. Samochód zderzył się z karetką przewożącą noworodka
Samochód osobowy zderzył się na skrzyżowaniu z karetką pogotowia przewożącą noworodka. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu w Tychach (woj. śląskie). Do szpitala trafiły dwie osoby, a dziecko przekazano ratownikom innego ambulansu - poinformował polsatnews.pl asp. Mateusz Drobek z zespołu prasowego KMP w Tychach. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.
Z informacji przekazanych przez służby mundurowe wynika, że do zdarzenia doszło ok. godz. 6.18. Pojazdy zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z Katowicką w Tychach. Policja przekazała, że oboje kierowcy byli trzeźwi.
- Karetka pogotowia poruszała się zarówno na sygnałach świetlnych, jak i dźwiękowych, więc w momencie zderzenia była pojazdem uprzywilejowanym - powiedział asp. Mateusz Drobek.
Wypadek na Śląsku. Karetka z noworodkiem zderzyła się z osobówką
Trwa ustalanie, czy obaj kierowcy "zachowali szczególną ostrożność, która powinna być w tym momencie zachowana". Analiza ma wykazać, kto odpowiada za wypadek.
- Nic się nikomu nie stało, a dziecko, które było przewożone zostało przeniesione do innej karetki pogotowia - przekazał policjant z KMP w Tychach. Zaznaczył, że hospitalizacji zostały poddane dwie osoby, których życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Na miejscu pracują ratownicy, strażacy i patrole ruchu drogowego. Podczas działań służb ruch na skrzyżowaniu odbywał się z utrudnieniami.
