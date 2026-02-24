Z informacji przekazanych przez służby mundurowe wynika, że do zdarzenia doszło ok. godz. 6.18. Pojazdy zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z Katowicką w Tychach. Policja przekazała, że oboje kierowcy byli trzeźwi.

- Karetka pogotowia poruszała się zarówno na sygnałach świetlnych, jak i dźwiękowych, więc w momencie zderzenia była pojazdem uprzywilejowanym - powiedział asp. Mateusz Drobek.

Wypadek na Śląsku. Karetka z noworodkiem zderzyła się z osobówką

Trwa ustalanie, czy obaj kierowcy "zachowali szczególną ostrożność, która powinna być w tym momencie zachowana". Analiza ma wykazać, kto odpowiada za wypadek.

- Nic się nikomu nie stało, a dziecko, które było przewożone zostało przeniesione do innej karetki pogotowia - przekazał policjant z KMP w Tychach. Zaznaczył, że hospitalizacji zostały poddane dwie osoby, których życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu pracują ratownicy, strażacy i patrole ruchu drogowego. Podczas działań służb ruch na skrzyżowaniu odbywał się z utrudnieniami.

