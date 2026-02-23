Policja z Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) opublikowała w poniedziałek komunikat o zaginięciu 13-letniej Karoliny Jarzębak. W poniedziałek o godz. 14.30 dziewczynka wyszła z Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie i do tej chwili nie powróciła do miejsca zamieszkania. Służby opublikowały zdjęcia przedstawiające nastolatkę.

Zaginęła 13-letnia mieszkanka DPS-u. Dziewczynka nie mówi

Jak czytamy, w chwili zaginięcia 13-latka ubrana była w fioletową kurtkę z kapturem i ciemne spodnie. Na nogach miała ciemne zimowe buty, a na głowie fioletową czapkę w kwiatki. Dziewczynka jest szczupła, mierzy 145 cm. Ma krótkie, czarne włosy.

"Zaginiona reaguje na imię Karolina, ale nie mówi. Trzyma palce obu dłoni przy ustach" - napisano w policyjnym komunikacie.

Służby zaapelowały do osób mogących posiadać jakiekolwiek informacje o zaginionej. Kontaktować należy się z oficerem dyżurnym Komisariatu Policji w Jordanowie (47 83 28 300) lub pod alarmowym numerem telefonu 112.

