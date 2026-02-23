"W związku z rozwijającą się sytuacją w Iranie obywatelom Indii, którzy obecnie przebywają w Iranie, zaleca się opuszczenie go dostępnymi środkami transportu, w tym lotami komercyjnymi" – napisano na internetowym profilu ambasady Indii w Teheranie.

Przedstawiciele indyjskiej dyplomacji zalecili również obywatelom oraz osobom pochodzenia indyjskiego, aby zachowali szczególną ostrożność i unikali terenów, na których odbywają się demonstracje.

Władze Indii apelują do obywateli. Obawiają się ataku USA na Iran

We wpisie poradzono również, aby śledzić lokalne media oraz utrzymywać kontakt z ambasadą Indii w Teheranie. Ostrzeżenie wydano przed planowaną na środę wizytą premiera Indii Narendry Modiego w Izraelu oraz w związku z rosnącymi napięciami pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem.

ZOBACZ: Trump grozi im zbrojną interwencją. Rozpoczęli przygotowania bojowe

Premier Binjamin Netanjahu powiedział w niedzielę, że wizyta Modiego pomoże w utworzeniu nowego sojuszu, który przeciwstawi się tym, których określił mianem "radykalnych" przeciwników. Modi odwiedził Izrael jako premier w 2017 roku, a Netanjahu odbył w tym samym czasie wizytę w Indiach.

Indie budują relacje w regionie. Premier zwrócił się do Izraela

"Indie głęboko cenią sobie trwałą przyjaźń z Izraelem, zbudowaną na zaufaniu, innowacyjności i wspólnym zaangażowaniu na rzecz pokoju i postępu" – napisał Modi w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Nowe Delhi systematycznie rozszerza współpracę z Izraelem w dziedzinach obronności, rolnictwa, technologii i bezpieczeństwa. Jednocześnie Indie utrzymują bliskie stosunki z krajami Zatoki Perskiej i Teheranem, m.in. rozwijając irański port Czabahar – szlak handlowy do Afganistanu, gdzie Nowe Delhi nawiązało stosunki z talibami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni