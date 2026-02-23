Jerzy Marek Nowakowski i Wasyl Bodnar w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00

Polska

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie Jerzy Marek Nowakowski, dyrektor Centrum Analiz Strategicznych. W programie, który poprowadzą Karolina Olejak oraz Przemysław Szubartowicz, także rozmowa z Wasylem Bodnarem, ambasadorem Ukrainy w Polsce. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Prowadzący programu „Najważniejsze pytania” – Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz.
Polsat News
"Najważniejsze pytania"

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki o 18:00.

 

ps/wka / polsatnews.pl / Polsat News
