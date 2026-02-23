Alerty IMGW pozostają w mocy dla 14 województw. Liczne ostrzeżenia I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód zostały wydane dla województwa zachodniopomorskiego. Dotyczą one m.in. rzek Ina, Płonia, Parsęta oraz Wieprza.

Podobne alerty dotyczą także regionu pomorskiego. W tym przypadku alerty odnoszą się do wzrostu stanu wód na rzekach takich jak m.in. Słupia, Łeba czy Reda. W województwie warmińsko-mazurskim IMGW ostrzegło z kolei o możliwych anomaliach m.in. na Drwęcy, Pasłęce oraz Górnej Łynie.

W przypadku województwa podlaskiego alerty odnoszą się m.in. Górnego Ełku, Górnej Legi oraz Biebrzy. Ostrzeżenia wydano także dla województwa łódzkiego i dotyczą rzek takich jak Rawka i Bzura. Dla województwa kujawsko-pomorskiego wydano ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanu wód na Drwęcy i rzece Mień oraz Zgłowiączka.

Odwilż w Polsce. Alerty IMGW w 14 województwach. Możliwe podtopienia

Jeśli chodzi o województwo lubelskie, niebezpiecznie może być m.in. na rzekach Wieprz, Tyśmienica oraz Krzna. W województwie podkarpackim ostrzeżenia dotyczą m.in. rzek San i Szkło. W przypadku województwa świętokrzyskiego chodzi o rzeki Pilica oraz Nida. W województwie opolskim problemy mogą wystąpić na Nysie Kłodzkiej.

Alerty informujące o ryzyku gwałtownego wzrostu stanów wody wydano dla części terytorium województwa małopolskiego. Dotyczy to rzek takich jak chociażby Łososina, Biała i Poprad. Dodatkowo ten region jest jedynym, gdzie poinformowano o suszy hydrologicznej. Dotyczy to zalewni Biała Przemsza.

W województwie mazowieckim hydrolodzy ostrzegli przed gwałtownym wzroście stanu wód m.in. na Wiśle, Bugu, Dolnej Narwi oraz rzece Orzyc. Dodatkowo pojawił się alert II stopnia, ostrzegający przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w przypadku rzeki Wkra na odcinku do ujścia Łydyni.

Długa zima, a teraz roztopy. Rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze

Do wezbrania i przekroczenia stanów ostrzegawczych może dość też w województwie dolnośląskim, gdzie niebezpiecznie może być na rzekach Widawa, Nysa Łużycka, Kwisa, Bóbr i Nysa Kłodzka. Kolejne tego typu ostrzeżenie wydano w województwie śląskim. W tym przypadku chodzi o rzekę Olzę.

Alerty I stopnia, ostrzegające przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych w związku ze "spływem wód opadowo-roztopowych", obowiązują co najmniej do wtorku do godz. 10 lub 12 w zależności od regionu. Te wydane dla rzek Ina i Płonia wygasają najwcześniej w środę o godz. 11. Alerty II stopnia, informujące o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, wygasają w środę o godz. 10 lub 15.

