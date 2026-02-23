W piątek Sąd Najwyższy USA orzekł, że cła nałożone przez Donalda Trumpa na państwa utrzymujące deficyt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi są nielegalne. Prezydent Stanów Zjednoczonych zareagował na to, mocno krytykując sędziów i zarzucając im uleganie zagranicznym wpływom, a ponadto wprowadzając 10-procentowe cła globalne, których stawkę następnie podniósł do 15 proc.

Trump grozi państwom w związku z cłami. Zapowiedział zwiększenie stawek

W poniedziałek Trump zwrócił się we wpisie opublikowanym w serwisie Truth Social do wszystkich państw, które chcą wykorzystać wyrok Sądu Najwyższego do uniknięcia płacenia ceł.

ZOBACZ: "Mogę zniszczyć kraje". Donald Trump ogłasza globalne cła

"Każde państwo, które chce 'grać w gierki' w związku z niedorzeczną decyzją Sądu Najwyższego, zwłaszcza ci, którzy 'zdzierali' z USA przez lata, nawet dekady, spotkają się z jeszcze większymi cłami, i, co gorsze, wyższymi niż te, na które się ostatnio zgodzili. Uwaga kupujący!" - napisał.

Uchylone w piątek przez Sąd Najwyższy cła były dla Białego Domu głównym narzędziem polityki handlowej. Celem Trumpa było wyrównanie deficytu handlowego - najwyższymi stawkami celnymi zostały obłożone te państwa, które wiele w USA sprzedają, za to niewiele od nich kupują.

Trump grzmiał po decyzji Sądu Najwyższego. "Mogę zniszczyć kraje"

- Mogę zniszczyć handel. Mogę zniszczyć kraje. Mam nawet prawo nałożyć niszczące kraje embarga. Mogę robić, co chcę, ale nie mogę pobierać jednego dolara - powiedział po sądowej decyzji Trump, zapowiadając serię dochodzeń mających chronić USA przed kilka dochodzeń "nieuczciwymi praktykami handlowymi innych krajów i firm".

ZOBACZ: "Ich decyzja była żałosna". Trump zareagował na wyrok w sprawie ceł

W poniedziałek na decyzje Trumpa po wyroku Sądu Najwyższego zareagowały Chiny. "Współpraca między Chinami a USA przynosi korzyści obu stronom, a walka szkodzi wszystkim" - przekazało chińskie Ministerstwo Handlu w wysłanym USA stanowisku. Pekin wyraził zaniepokojenie działaniami prezydenta USA i wezwał Biały Dom do zniesienia "jednostronnych środków celnych".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni