Wpis informujący o śmierci ojca zamieścił w mediach społecznościowych jego syn Krzysztof Pszczoła. "Wczoraj wieczorem zmarł Jan Pszczoła, mąż, tata, ukochany dziadek" - przekazał syn.

Zmarł Jan Pszczoła. Zasłabł po burzliwych obradach rady

Radomski radny radny trafił do szpitala w piątek wieczorem po tym, jak poczuł się źle tuż po sesji rady miasta i został odwieziony karetką do szpitala. Samorządowiec doznał wylewu, jego stan od początku był określany jako ciężki.

Piątkowe posiedzenie rady miejskiej Radomia miało burzliwy przebieg. Radni PiS domagali się potępienia władz miasta za zorganizowanie potańcówki w stylu PRL na rozpoczęcie obchodów 50. rocznicy Czerwca 1976.

Radny Pszczoła zabrał głos jako ostatni. Po zakończeniu posiedzenia część zgromadzonych na sali ludzi zaczęła skandować hasło "precz z komuną". Niektórzy bezpośrednio atakowali słownie 78-letniego radnego.

Jan Pszczoła nie żyje. "To ogromna strata dla naszej wspólnoty"

Kondolencje i wspomnienia o radnym opublikowali radomscy samorządowcy. Podkreślano w nich wrażliwość społeczną Pszczoły.

"To ogromna strata dla naszej wspólnoty samorządowej i całego Radomia. Odszedł człowiek, który przez lata z oddaniem i zaangażowaniem pracował na rzecz mieszkańców naszego miast" - przekazał prezydent Radosław Witkowski.

"Nie żyje Jan Pszczoła, radny wielu kadencji, społecznik, człowiek otwarty, zawsze gotowy do pomocy i zaangażowania w sprawy ważne dla Radomia i jego mieszkańców" - wspominał radnego przewodniczący rady miejskiej w Radomiu Mateusz Tyczyński.

Kondolencje złożył także szef radomskiej Nowej Lewicy Patryk Fajdek. "Zapamiętam go jako osobę serdeczną i oddaną ludziom" - przekazał polityk.

W sobotę w mediach społecznościowych ukazały się wpisy m.in. prezydenta Radomia, wicewojewody mazowieckiego, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec hejtu i słownej agresji podczas debat publicznych. Radomscy radni PiS napisali z kolei, że są bardzo poruszeni sytuacją, do której doszło po piątkowej sesji, i życzyli radnemu powrotu do zdrowia.

Według radomskiej Nowej Lewicy Jan Pszczoła "stał się ofiarą narastającej brutalizacji życia publicznego - fali pogardy i słów, które nigdy nie powinny paść".

"Człowiek o takiej wrażliwości stał się celem bezpodstawnej nienawiści i najgorszych ludzkich emocji. Nikt nie zasługuje na pogardę ani na odczłowieczani" - przekazał szef partii w Radomiu.

