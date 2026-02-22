"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55
Polska
Bogdan Rymanowski oraz zaproszeni przez niego goście skomentują bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.
"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii od 9:55
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe
- Zbigniew Konwiński, Koalicja Obywatelska
- Krzysztof Bosak, Konfederacja
- Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
- Tomasz Lewandowski, Nowa Lewica
- Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta
Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej