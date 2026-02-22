"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Bogdan Rymanowski oraz zaproszeni przez niego goście skomentują bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.

Bogdan Rymanowski, prowadzący program, siedzi przed ekranem z widokiem na warszawskie wieżowce.
Polsat News
"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii od 9:55

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Zbigniew Konwiński, Koalicja Obywatelska
  • Krzysztof Bosak, Konfederacja
  • Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
  • Tomasz Lewandowski, Nowa Lewica
  • Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta


WIDEO: Prezydent zawetuje SAFE? Marcin Przydacz wskazał "duży problem"
jp / polsatnews.pl / Polsat News
