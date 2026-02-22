Europoseł Michał Dworczyk w "Politycznym WF-ie z gościem"

Polska

Europoseł PiS i były wiceszef MON Michał Dworczyk w "Politycznym WF-ie z gościem". Program poprowadzą Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek. Transmisja od godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl.

Grafika promocyjna programu "Polityczny WF z gościem" z wizerunkami dwóch mężczyzn i logo Polsat News.
Polsat News
Zapowiedź "Politycznego WF-u z gościem" w Polsat News

Jakie problemy trapią Wojsko Polskie i dlaczego w armii "o problemach nie meldujemy"? Czy program SAFE jest korzystny dla Polski? Dlaczego Polska wraca do min przeciwpiechotnych i co słychać wewnątrz PiS, którego prezes właśnie znalazł kandydata (lub kandydatkę) na premiera?

 

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapytają o to Michała Dworczyka w nowym odcinku "Politycznego WF-u z gościem". Zapraszamy o 11:00 na polsatnews.pl i do Polsat News. Odcinek po premierze będzie dostępny też na platformie YouTube.

 

Wszystkie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prezydent zawetuje SAFE? Marcin Przydacz wskazał "duży problem"
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MARCIN FIJOŁEKMICHAŁ DWORCZYKPIOTR WITWICKIPOLITYCZNY WF Z GOŚCIEMPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 