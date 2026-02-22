Europoseł Michał Dworczyk w "Politycznym WF-ie z gościem"

Jakie problemy trapią Wojsko Polskie i dlaczego w armii "o problemach nie meldujemy"? Czy program SAFE jest korzystny dla Polski? Dlaczego Polska wraca do min przeciwpiechotnych i co słychać wewnątrz PiS, którego prezes właśnie znalazł kandydata (lub kandydatkę) na premiera?

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapytają o to Michała Dworczyka w nowym odcinku "Politycznego WF-u z gościem". Zapraszamy o 11:00 na polsatnews.pl i do Polsat News. Odcinek po premierze będzie dostępny też na platformie YouTube.

Wszystkie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prezydent zawetuje SAFE? Marcin Przydacz wskazał "duży problem" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl