Europoseł Michał Dworczyk w "Politycznym WF-ie z gościem"
Europoseł PiS i były wiceszef MON Michał Dworczyk w "Politycznym WF-ie z gościem". Program poprowadzą Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek. Transmisja od godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl.
Jakie problemy trapią Wojsko Polskie i dlaczego w armii "o problemach nie meldujemy"? Czy program SAFE jest korzystny dla Polski? Dlaczego Polska wraca do min przeciwpiechotnych i co słychać wewnątrz PiS, którego prezes właśnie znalazł kandydata (lub kandydatkę) na premiera?
Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapytają o to Michała Dworczyka w nowym odcinku "Politycznego WF-u z gościem". Zapraszamy o 11:00 na polsatnews.pl i do Polsat News. Odcinek po premierze będzie dostępny też na platformie YouTube.
