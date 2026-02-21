Wielka obława we Francji. Porwano troje dzieci, uruchomiono Amber Alert

Francuskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało zdjęcia trójki dzieci i ich rodziców. Według przekazanych przez władze informacji, trójka dzieci pozostawała pod opieką francuskich służb zajmujących się małoletnimi.

Bursztynowy alarm we Francji. Porwano troje dzieci

Francuska telewizja BFM przekazała, że do porwania doszło w czwartek, a w sobotę uruchomiono Amber Alert (w Polsce znany pod nazwą Child Alert) - system natychmiastowego informowania o porwaniach lub zaginięciach dzieci, gdy ich życie jest zagrożone. Dzieci przebywały w Epinay-sur-Seine, gminie w okręgu Saint-Denis pod Paryżem.

"Dalia, która urodziła się przedwcześnie, ma wadę serca. Wymaga pomocy medycznej w ciągu 48 godzin" - poinformowano. Francuska prokuratura przekazała, że Dalia wymaga operacji, ale przede wszystkim stałej opieki lekarskiej.

Podejrzanymi o porwanie dzieci są ich rodzice, 24-letni Abdelkader Benabderrahmane i 20-letnia Chaima Hattab. Ministerstwo podejrzewa, że będą oni chcieli opuścić kraj.

Dzieci odebrane rodzicom. Służby zareagowały na raport

Dzieci zostały umieszczone w ośrodku po opublikowaniu raportu, w którym zwrócono uwagę na niestabilne warunki zakwaterowania, zażywanie narkotyków przez rodziców i zaniedbywanie podstawowych potrzeb dzieci - wskazała prokuratura, cytowana przez BFM. Rodzice mieli stawiać czynny opór wobec francuskich funkcjonariuszy interweniujących na rzecz tymczasowego odseparowania dzieci od rodziców.

Przyjęty we Francji w lutym 2006 roku, system powiadamiania o porwaniach dzieci to system masowych i natychmiastowych powiadomień, uruchamianych w celu ułatwienia poszukiwań dziecka, co do którego istnieje domniemanie, że zostało porwane.

We Francji alarm został uruchomiony ponad trzydzieści razy od momentu jego powstania, ostatnio w październiku 2025 roku - przypomina "Le Monde".

