Tragedia na przejeździe kolejowym. Zginęły dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem na oznakowanym przejeździe kolejowym w miejscowości Susk Nowy (woj. mazowieckie).

- Doszło do zderzenia szynobusu i samochodu osobowego. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły dwie osoby podróżujące hyundaiem - powiedział polsatnews.pl nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Policja przekazała, że szynobusem z którym zderzyło się auto osobowe, podróżowało 17 osób. - Żadna z nich nie doznała obrażeń ciała. Te osoby będą kontynuowały swoją podróż dzięki podstawionemu przez kolej kolejnemu pociągowi - wyjaśnił nadkom. Tomasz Żerański.

Przyczyny i okoliczności wypadku nie są znane. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

