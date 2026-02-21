Tragedia na przejeździe kolejowym. Zginęły dwie osoby

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. W wyniku zderzenia pociągu z samochodem osobowym zginęły dwie osoby.

Przód uszkodzonego szynobusu na torach kolejowych pokrytych śniegiem
Szynobus zderzył się z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym w Susku Nowym

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem na oznakowanym przejeździe kolejowym w miejscowości Susk Nowy (woj. mazowieckie). 

 

- Doszło do zderzenia szynobusu i samochodu osobowego. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosły dwie osoby podróżujące hyundaiem - powiedział polsatnews.pl nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. 

 

 

Policja przekazała, że szynobusem z którym zderzyło się auto osobowe, podróżowało 17 osób. - Żadna z nich nie doznała obrażeń ciała. Te osoby będą kontynuowały swoją podróż dzięki podstawionemu przez kolej kolejnemu pociągowi - wyjaśnił nadkom. Tomasz Żerański.

 

Przyczyny i okoliczności wypadku nie są znane. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

 

