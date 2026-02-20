Wszyscy mężczyźni z wioski poszli na wojnę. Połowa nie wróciła

W leżącej siedem tysięcy kilometrów od linii frontu wsi Sedanka na Kamczatce mieszka 258 osób. W większości budynków brakuje podstawowych dóbr takich jak bieżąca woda, toalety w mieszkaniach oraz centralne ogrzewanie.

Teraz wieś boryka się z kolejnym problemem - 39 mężczyzn w wieku od 18 do 55 lat wyjechało walczyć w wojnie na Ukrainie. Jak wskazuje BBC, to niemal wszyscy mężczyźni mieszkający we wsi. Brytyjska telewizja informuje, że spośród nich 12 zginęło, natomiast siedmiu zaginęło, co stanowi połowę tych, którzy na nią pojechali.

Sedanka. Wszyscy mężczyźni poszli na wojnę. Połowa nie wróciła

- To wstrząsające. Tak wielu naszych mężczyzn poszło na wojnę. Na wojnie walczy mąż mojej siostry oraz moi kuzyni. W każdej rodzinie jest ktoś, kto walczy na froncie - powiedziała jedna z mieszkanek wsi w rozmowie z BBC.

Kobiety mieszkające w osadzie skarżą się, że nie ma im kto pomagać przy ciężkich pracach. - Nie ma komu rąbać drewna, żeby nagrzać w piecach i zapewnić ciepło - dodaje mieszkanka wsi.

BBC przypomina, że w Sedance mieszkają głównie rdzenni mieszkańcy wschodniej Syberii - Koriacy i Itelmeni. Zgodnie z rosyjskimi przepisami są oni zwolnieni z mobilizacji, jednak dobrowolnie idą na front, żeby dorobić.

Jesienią 2024 roku w wiosce stanął pomnik pamięci "uczestników specjalnej operacji wojskowej".

Ponad 400 tys. żołnierzy zginęło w Ukrainie

Według wyliczeń BBC i Mediazony, w 2025 roku na wojnie w Ukrainie zginęło ponad 40 tys. rosyjskich żołnierzy. Stacja podaje także, iż od początku wojny potwierdziła nazwiska ponad 186 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy polegli w trackie walk.

Eksperci wskazują jednak, że liczba ofiar po stronie rosyjskiej może sięgać od 286 tys. do nawet 413 tys. osób.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z telewizją France 2 poinformował natomiast, że "dotychczas oficjalnie" na wojnie poległo 55 tys. ukraińskich wojskowych. Szacunki BBC wskazują jednak, że liczba ta może znacznie wyższa i wynosić nawet 200 tys. ofiar.

bp / polsatnews.pl