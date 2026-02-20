Przekazał miastu 21 kilogramów złota. Wszystko ma zostać wydane na nietypowy cel

Anonimowa wpłata 560 mln jenów w złocie (ok. 3,6 mln dolarów) została przekazana na specyficzny cel. Ofiarodawca poprosił, by kwotę w pełni wykorzystać na rewitalizację zniszczonego systemu wodociągowego miasta.

Przekazane tabliczki złota ważyły blisko 21 kilogramów i zostały podarowane zarządowi sieci wodociągowej Osaki w listopadzie 2025 roku. O hojnym datku poinformował w czwartek burmistrz miasta Hideyuki Yokohama.

Japonia. 21 kilogramów złota na miejskie wodociągi

- To powalająca kwota. Odebrało mi mowę - powiedział dziennikarzom Yokohama. Burmistrz dodał, iż podjęcie się zadania remontu sieci wodociągowej to trudne zadanie i ogromna inwestycja. - Nie mogę znaleźć słów, które wystarczająco podziękują tej osobie - podkreślił.

Yokohama podkreślił także, iż spełni wolę ofiarodawcy i całą kwotę przeznaczy na remonty i prace naprawcze. Nie jest to pierwsza taka darowizna. Ten sam anonimowy darczyńca przekazał wcześniej 500 000 jenów w gotówce, także na rzecz miejskich wodociągów.

Większość z infrastruktury publicznej Osaki powstała w okresie szybkiego wzrostu ekonomicznego przypadającego po II wojnie światowej. Lokalne media informują, że ponad 20 proc. infrastruktury przekroczyła okres eksploatacji. W ciągu roku w mieście doszło do 92 przypadków uszkodzenia infrastruktury.

