Przekazał miastu 21 kilogramów złota. Wszystko ma zostać wydane na nietypowy cel
Burmistrz trzeciego największego miasta Japonii - Osaki - poinformował, że anonimowy darczyńca przekazał miastu 21 kilogramów złota. To nie pierwsza taka dotacja, wcześniej ta sama osoba przekazała 500 tys. jenów. Darczyńca zastrzegł jednak, że pieniądze mają iść na wskazany przez niego cel.
Anonimowa wpłata 560 mln jenów w złocie (ok. 3,6 mln dolarów) została przekazana na specyficzny cel. Ofiarodawca poprosił, by kwotę w pełni wykorzystać na rewitalizację zniszczonego systemu wodociągowego miasta.
Przekazane tabliczki złota ważyły blisko 21 kilogramów i zostały podarowane zarządowi sieci wodociągowej Osaki w listopadzie 2025 roku. O hojnym datku poinformował w czwartek burmistrz miasta Hideyuki Yokohama.
Japonia. 21 kilogramów złota na miejskie wodociągi
- To powalająca kwota. Odebrało mi mowę - powiedział dziennikarzom Yokohama. Burmistrz dodał, iż podjęcie się zadania remontu sieci wodociągowej to trudne zadanie i ogromna inwestycja. - Nie mogę znaleźć słów, które wystarczająco podziękują tej osobie - podkreślił.
Yokohama podkreślił także, iż spełni wolę ofiarodawcy i całą kwotę przeznaczy na remonty i prace naprawcze. Nie jest to pierwsza taka darowizna. Ten sam anonimowy darczyńca przekazał wcześniej 500 000 jenów w gotówce, także na rzecz miejskich wodociągów.
Większość z infrastruktury publicznej Osaki powstała w okresie szybkiego wzrostu ekonomicznego przypadającego po II wojnie światowej. Lokalne media informują, że ponad 20 proc. infrastruktury przekroczyła okres eksploatacji. W ciągu roku w mieście doszło do 92 przypadków uszkodzenia infrastruktury.
